Malatya'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

AFAD verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı. Deprem 13,55 km derinlikte gerçekleşti.
Malatya Pütürge'de sabah saatlerinde deprem olmuştu. Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Pütürge olan depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu bildirmişti. Depremin derinliğinin 5 kilometre olarak kaydedildiği açıklanmıştı.