Peru siyasetinde hareketli saatler! Cumhurbaşkanı Dina Boluarte görevden alındı

Güney Amerika ülkesi Peru'da siyaset sıcak saatlere sahne oldu. Peru Kongresi, 124 milletvekilinin katılım gerçekleştirdiği oylamayla Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'yi "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden aldı.

Oylama gece saatlerinde gerçekleştikten sonra Kongre Başkanı Jose Jeri yemin ederek yeni Cumhurbaşkanı olarak görevini devraldı.

"ASIL DÜŞMANIMIZ SOKAKLARDAKİ SUÇ ÇETELERİ"

2016 yılından bu yana Peru'nun 7. Cumhurbaşkanı olarak yemin etmesinin ardından kongreye seslenen Jeri, görevden alınan Boluarte'ye yöneltilen en büyük eleştirilerden biri olan artan güvensizlik konusunda sert bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti.

Jeri, "Asıl düşmanımız sokaklardaki suç çeteleri. Suça karşı savaş açmalıyız" ifadelerine yer verdi.