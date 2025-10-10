Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Peru siyasetinde hareketli saatler! Cumhurbaşkanı Dina Boluarte görevden alındı

Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte, Kongre tarafından gerçekleştirilen oylama neticesinden görevinden alındı. Boluarte'nin görevinin sona erdirilmesinde ahlaki yetersizliği gerekçe gösterildi. Öte yandan Boluarte'nin Kongre tarafından görevden alınmasından saatler sonra Jose Jeri, yeni Cumhurbaşkanı olarak atandı.

IHA
10.10.2025
10.10.2025
Güney Amerika ülkesi 'da siyaset sıcak saatlere sahne oldu. Peru Kongresi, 124 milletvekilinin katılım gerçekleştirdiği oylamayla Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'yi "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden aldı.

Oylama gece saatlerinde gerçekleştikten sonra Başkanı Jose Jeri yemin ederek yeni Cumhurbaşkanı olarak görevini devraldı.

"ASIL DÜŞMANIMIZ SOKAKLARDAKİ SUÇ ÇETELERİ"

2016 yılından bu yana Peru'nun 7. Cumhurbaşkanı olarak yemin etmesinin ardından kongreye seslenen Jeri, görevden alınan Boluarte'ye yöneltilen en büyük eleştirilerden biri olan artan güvensizlik konusunda sert bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti.

Jeri, "Asıl düşmanımız sokaklardaki çeteleri. Suça karşı savaş açmalıyız" ifadelerine yer verdi.

