Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Finalistler belli oldu

Bugünün maç programına göre Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana voleybol maçı oynanacak.

ZİRAAT BANKKART VE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Erkekler voleybolda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana, TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda finale yükselmeyi başardı. İki takım bugün karşı karşıya gelerek kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT BANKKART FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Halkbank'ı 25-16, 25-19, 22-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenen SMS Grup Efeler Ligi'nin son şampiyonu olmayı başaran Ziraat Bankkart, ilk finalist oldu. Fenerbahçe Medicana da Spor Toto'yu 25-21, 17-25, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-1'lik skorla rakibini mağlup ederek finale yükseldi. İki takımın müsabakası bugün TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE SPOR TOTO MAÇ KADROSU

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Earvin Ngapeth, Halit Kurtuluş, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Maicon França, Mustafa Cengiz, Caner Dengin, Julio Alberto Gomez

Başantrenör: Slobodan Kovac

Spor Toto: Doğan Karakoç, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Marko Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Beytullah Hatipoğlu (L), Emin Gök, Kaan Bülbül, Burak Mert, Muhammet Kaya, İzzet Ünver, Jesus Herrera Jaime, Bennie Tuinstra

Başantrenör: Nedim Özbey