Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı e-TEP başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

ÖSYM 2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı e-TEP/2 başvurularının başladığını bildirdi. Sınav takvimi ve kayıt süreci, duyuruyla birlikte merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı e-TEP başvuruları başladı mı son gün ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 00:07

'nin resmî sitesindeki açıklamaya göre, bilgisayar tabanlı bir İngilizce yeterlilik sınavı olan ve okuma, dinleme, konuşma ile yazma bölümlerinden oluşan e-TEP/2, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Adaylara B1, B2 ve C1 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce yeterlik belgesi verilecek.

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı e-TEP başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

e-TEP sınavı, eğitim ve profesyonel amaçlı dil kullanımına odaklanarak, dört temel dil becerisini kapsayacak biçimde tasarlandı.

E-TEP BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMAN?

Sınava kayıtlar başladı ve 18 Kasım’a kadar ÖSYM’nin “odeme.osym.gov.tr” veya “sanalpos.osym.gov.tr” adresleri üzerinden yapılabilecek.

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı e-TEP başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

Sınava kabul edilecek aday sayısı, e-Sınav merkezlerinin kapasitesine göre Ankara’da 400, İstanbul’da 200, İzmir’de 50 ve Adana’da 100 kontenjanla sınırlı olacak.

Sınav ücreti ise ÖSYM’nin açıklamasına göre, 4000 TL olarak belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular

e-TEP belgesi nerelerde geçerli olacak?
e-TEP belgesi, B1, B2 ve C1 düzeylerinde ulusal düzeyde geçerli ve ÖSYM güvencesiyle verilen bir sertifikadır.
ETİKETLER
#başvuru
#ösym
#E-tep
#İngilizce Sınavı
#Dil Yeterlilik
#Sınav Kaydı
#E-tep
#İngilizce Sınavı
#Yeterlilik Sınavı
#B1
#B2
#C1
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.