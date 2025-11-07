Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı e-TEP başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

ÖSYM'nin resmî sitesindeki açıklamaya göre, bilgisayar tabanlı bir İngilizce yeterlilik sınavı olan ve okuma, dinleme, konuşma ile yazma bölümlerinden oluşan e-TEP/2, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Adaylara B1, B2 ve C1 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce yeterlik belgesi verilecek.

e-TEP sınavı, eğitim ve profesyonel amaçlı dil kullanımına odaklanarak, dört temel dil becerisini kapsayacak biçimde tasarlandı.

E-TEP BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMAN?

Sınava kayıtlar başladı ve 18 Kasım’a kadar ÖSYM’nin “odeme.osym.gov.tr” veya “sanalpos.osym.gov.tr” adresleri üzerinden yapılabilecek.

Sınava kabul edilecek aday sayısı, e-Sınav merkezlerinin kapasitesine göre Ankara’da 400, İstanbul’da 200, İzmir’de 50 ve Adana’da 100 kontenjanla sınırlı olacak.

Sınav ücreti ise ÖSYM’nin açıklamasına göre, 4000 TL olarak belirtildi.