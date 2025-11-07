Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı e-TEP başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ÖSYM'nin resmî sitesindeki açıklamaya göre, bilgisayar tabanlı bir İngilizce yeterlilik sınavı olan ve okuma, dinleme, konuşma ile yazma bölümlerinden oluşan e-TEP/2, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Adaylara B1, B2 ve C1 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce yeterlik belgesi verilecek.
e-TEP sınavı, eğitim ve profesyonel amaçlı dil kullanımına odaklanarak, dört temel dil becerisini kapsayacak biçimde tasarlandı.
Sınava kayıtlar başladı ve 18 Kasım’a kadar ÖSYM’nin “odeme.osym.gov.tr” veya “sanalpos.osym.gov.tr” adresleri üzerinden yapılabilecek.
Sınava kabul edilecek aday sayısı, e-Sınav merkezlerinin kapasitesine göre Ankara’da 400, İstanbul’da 200, İzmir’de 50 ve Adana’da 100 kontenjanla sınırlı olacak.
Sınav ücreti ise ÖSYM’nin açıklamasına göre, 4000 TL olarak belirtildi.