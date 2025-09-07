Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final güreşi bugün yapılacak

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile devam ediyor. Sezonun son güreşinin ardından CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi sona erecek ve şampiyon belli olacak.

Vatandaşlar tarafından Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izleneceği merak ediliyor.

ELMALI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu 7. etabı kapsamında gerçekleştirilecek olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri açıklanan bilgilere göre TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen başpehlivanlar ise şöyle:

Mustafa Taş

Enes Doğan

Mehmet Yeşil

Feyzullah Aktürk

İsmail Balaban

Seçkin Duman

Serhat Gökmen

Yıldıray Akın

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Recep Gürbüz Sahası'nda yapılacak olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri açıklanan bilgilere göre bugün (7 Eylül 2025 Pazar) saat 12.00'de başlayacak.

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ SAAT KAÇTA?

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivan çeyrek final güreşleri 12.00'da başlayacak. Yarı final güreşlerinin ise saat 15.00 civarında başlaması bekleniyor.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinin ise saat 17.00'da başlayacağı tahmin ediliyor.

ELMALI GÜREŞLERİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu kapsamında gerçekleştirilecek olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni vatandaşlar TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.