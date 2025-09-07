Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final güreşi bugün yapılacak

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonunun 7. ve son etabı bugün Antalya'da gerçekleştiriliyor. 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde bugün başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri yapılacak. Vatandaşlar tarafından Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta olduğu ve nereden canlı izleneceği merak ediliyor. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final güreşinin saat kaçta olduğu belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final güreşi bugün yapılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 12:13

CW Enerji Türkiye Ligi 2025 sezonu, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile devam ediyor. Sezonun son güreşinin ardından CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi sona erecek ve şampiyon belli olacak.

Vatandaşlar tarafından Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izleneceği merak ediliyor.

Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final güreşi bugün yapılacak

ELMALI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu 7. etabı kapsamında gerçekleştirilecek olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri açıklanan bilgilere göre TRT Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen başpehlivanlar ise şöyle:

  • Mustafa Taş
  • Enes Doğan
  • Mehmet Yeşil
  • Feyzullah Aktürk
  • İsmail Balaban
  • Seçkin Duman
  • Serhat Gökmen
  • Yıldıray Akın
Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final güreşi bugün yapılacak

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Recep Gürbüz Sahası'nda yapılacak olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri açıklanan bilgilere göre bugün (7 Eylül 2025 Pazar) saat 12.00'de başlayacak.

Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final güreşi bugün yapılacak

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ SAAT KAÇTA?

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivan çeyrek final güreşleri 12.00'da başlayacak. Yarı final güreşlerinin ise saat 15.00 civarında başlaması bekleniyor.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinin ise saat 17.00'da başlayacağı tahmin ediliyor.

Elmalı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final güreşi bugün yapılacak

ELMALI GÜREŞLERİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu kapsamında gerçekleştirilecek olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni vatandaşlar TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

ETİKETLER
#Spor
#Yağlı Güreş
#Elmalı Yağlı Güreşleri
#Cw Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi
#Trt Spor Yıldız
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.