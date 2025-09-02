En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım 2025 maç takvimi

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile birlikte E Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın maç takvimi geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

Milli araya girilmesiyle birlikte futbolseverler tarafından en yakın milli maçın ne zaman olduğu gündeme geldi.

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında ilk olarak Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak.

Gürcistan - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gürcistan - Türkiye maçı Tiflis'te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. A Milli Takım'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan kadrosu ise şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

A MİLLİ TAKIM MAÇLARI DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında oynayacağı bütün karşılaşmaların tarihleri ise şöyle: