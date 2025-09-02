Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım 2025 maç takvimi

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk grup maçına çıkmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar tarafından en yakın milli maç ne zaman olduğu merak ediliyor. A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kimle karşılaşacağı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım 2025 maç takvimi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 17:54

A Milli Futbol Takımımız, kapsamında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. , ve ile birlikte E Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın maç takvimi geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

Milli araya girilmesiyle birlikte futbolseverler tarafından en yakın milli maçın ne zaman olduğu gündeme geldi.

En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım 2025 maç takvimi

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında ilk olarak Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak.

Gürcistan - maçı açıklanan bilgilere göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım 2025 maç takvimi

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gürcistan - Türkiye maçı Tiflis'te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. A Milli Takım'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan kadrosu ise şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım 2025 maç takvimi

A MİLLİ TAKIM MAÇLARI DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında oynayacağı bütün karşılaşmaların tarihleri ise şöyle:

  • 4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
  • 7 Eylül 2025: Türkiye-İspanya
  • 11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
  • 14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
  • 15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
  • 18 Kasım 2025: İspanya-Türkiye
ETİKETLER
#Türkiye
#bulgaristan
#ispanya
#gürcistan
#a milli futbol takımı
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.