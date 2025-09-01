En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu

Emekli promosyonları 1 Eylül 2025 tarihiyle birlikte yenilendi ve bankalar arasında adeta bir yarış başladı.

Pek çok banka ödemeleri 21.000 TL üzerine taşırken, kamu bankalarında ise miktarlar 5.000 TL ile 12.000 TL arasında farklılık gösteriyor.

Emekli maaşını taşıyanlara ilave ödül ve avantajlar da sunuluyor.

Hem özel hem de resmi bankaların sağladığı kampanyalar, emeklilere kısa süreli de olsa ekonomik rahatlık veriyor.

Nakit ödemelerin yanında aidatsız banka kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı hediyeleri ve düşük faizli borç imkânları gibi pek çok fırsat da mevcut.

Emeklilerin hangi bankada ne kadar teşvik alabileceği ise merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Eylül 2025 itibarıyla emeklilere en yüksek promosyonu veren bankalar içinde;

Garanti BBVA 25.000 TL’ye varan ödeme,

İş Bankası 21.000 TL’ye kadar promosyon ve

TEB 21.000 TL’ye kadar ödeme öne çıkıyor.

Emekli promosyonundan faydalanmak isteyenler, maaşlarını tercih ettikleri bankaya aktarmak ve 3 yıl boyunca o kurumdan almaya söz vermek zorunda.