Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu

Emekli promosyonları 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla güncellendi, finans kuruluşları adeta rekabete girdi. Birçok banka ödemeleri 21 bin TL üzerine çıkarırken, devlet bankalarında da tutarlar 5 ila 12 bin TL arasında değişiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 16:39

1 Eylül 2025 tarihiyle birlikte yenilendi ve arasında adeta bir yarış başladı.

Pek çok banka ödemeleri 21.000 TL üzerine taşırken, kamu bankalarında ise miktarlar 5.000 TL ile 12.000 TL arasında farklılık gösteriyor.

Emekli maaşını taşıyanlara ilave ödül ve avantajlar da sunuluyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu

Hem özel hem de resmi bankaların sağladığı kampanyalar, emeklilere kısa süreli de olsa ekonomik rahatlık veriyor.

Nakit ödemelerin yanında aidatsız banka kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı hediyeleri ve düşük faizli borç imkânları gibi pek çok fırsat da mevcut.

Emeklilerin hangi bankada ne kadar teşvik alabileceği ise merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Eylül 2025 itibarıyla emeklilere en yüksek promosyonu veren bankalar içinde;

  • Garanti BBVA 25.000 TL’ye varan ödeme,
  • İş Bankası 21.000 TL’ye kadar promosyon ve
  • TEB 21.000 TL’ye kadar ödeme öne çıkıyor.

Emekli promosyonundan faydalanmak isteyenler, maaşlarını tercih ettikleri bankaya aktarmak ve 3 yıl boyunca o kurumdan almaya söz vermek zorunda.

Sıkça Sorulan Sorular

Emekliler hangi bankadan en fazla promosyon kazanabilir?
1 Eylül 2025 güncellemesine göre, Garanti BBVA 25.000 TL’ye varan ödemesiyle zirvede yer alıyor.
ETİKETLER
#bankalar
#emekli maaşı
#Emekli Promosyonları
#Ekonomik Rahatlık
#Yüksek Promosyon
#En Iyi Promosyon
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.