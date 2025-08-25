Enes Batur Başak Karahan olayı nedir? 5 kuruşluk dava açtı

Enes Batur ve Başak Karahan, yıllar önce yaşadıkları ilişkilerinin ardından yeniden gündemde. Çiftin ayrılığından sonra başlayan gelişmeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ENES BATUR BAŞAK KARAHAN OLAYI

2017-2018 yıllarında YouTube Türkiye’nin en popüler çiftlerinden biri olan Enes Batur ve Başak Karahan, o dönemde ortak videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak 2018 yılında ayrılan ikili, yollarını ayırdı. Başak Karahan uzun süredir Halil Ünlü ile ilişki yaşıyor ve 20 Eylül 2025’te evlenmeye hazırlanıyordu. Bu süreçte Enes Batur’un eski ilişkiye dair sosyal medya paylaşımları yeniden gündem oldu.

Enes Batur’un kısa süreliğine eski fotoğraflarını profil resmi yapması ve ardından kaldırması, ayrıca kullanıcı adını “Enes Batur karım da karım” şeklinde değiştirmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu paylaşımlar, birçok kullanıcı tarafından eski ilişkiye gönderme olarak yorumlandı. Karahan ise uzun süre sessizliğini korudu, fakat bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kamuoyuna konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ENES BATUR BAŞAK KARAHAN NE ZAMAN, NEDEN AYRILDI?

Enes Batur ve Başak Karahan, 2018 yılında ayrıldıklarını duyurdu. Ayrılığın nedeni hiçbir zaman açık bir şekilde paylaşılmadı. Başak Karahan, daha sonraki açıklamalarında aldatma olmadığını vurguladı.

Yaklaşık beş yıldır Halil Ünlü ile birlikteliğini sürdüren Başak Karahan, 20 Eylül 2025’te evlenmeye hazırlanıyor. Bu evlilik haberi, Enes Batur’un sosyal medya paylaşımlarının ardından daha da konuşulur hale geldi. Özellikle eski ilişki üzerinden yapılan paylaşımlar, dikkatleri yeniden iki isim arasındaki geçmiş ilişkiye çevirdi.

BAŞAK KARAHAN ENES BATUR 5 KURUŞLUK DAVA NEDİR?

Başak Karahan, 25 Ağustos’ta yani bugün yaptığı açıklamada Enes Batur’a karşı manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Karahan, 7 yıldır maruz kaldığını belirttiği psikolojik şiddet nedeniyle 5 kuruşluk sembolik bir tazminat talebinde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, özellikle son dönemde yaşandığını söylediği tehdit ve kırıcı söylemler nedeniyle bu adımı attığını belirtti.

Bunun yanı sıra Karahan, avukatı aracılığıyla koruma kararı sürecini de başlattıklarını ifade etti. Yaptığı açıklamada yalnızca kendisi için değil, Türkiye’de benzer durumlarla karşılaşan kadınlar için de bu adımı attığını dile getirdi. Enes Batur ise konuya ilişkin doğrudan henüz bir yanıt vermedi.