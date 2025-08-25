Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Enes Batur Başak Karahan olayı nedir? 5 kuruşluk dava açtı

Enes Batur Başak Karahan olayı sosyal medyada gündem oldu. YouTube’un en bilinen isimlerinden Enes Batur ve içerik üreticisi Başak Karahan, 2017-2018 yılları arasında gençler arasında büyük ilgi gören bir çift olarak tanınıyordu. İkili, ayrılıklarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeniden gündeme geldi. İşte Başak Karahan ve Enes Batur olayı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Enes Batur Başak Karahan olayı nedir? 5 kuruşluk dava açtı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 20:46

Enes Batur ve Başak Karahan, yıllar önce yaşadıkları ilişkilerinin ardından yeniden gündemde. Çiftin ayrılığından sonra başlayan gelişmeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ENES BATUR BAŞAK KARAHAN OLAYI

2017-2018 yıllarında YouTube Türkiye’nin en popüler çiftlerinden biri olan Enes Batur ve Başak Karahan, o dönemde ortak videoları ve paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak 2018 yılında ayrılan ikili, yollarını ayırdı. Başak Karahan uzun süredir Halil Ünlü ile ilişki yaşıyor ve 20 Eylül 2025’te evlenmeye hazırlanıyordu. Bu süreçte Enes Batur’un eski ilişkiye dair sosyal medya paylaşımları yeniden gündem oldu.

Enes Batur Başak Karahan olayı nedir? 5 kuruşluk dava açtı

Enes Batur’un kısa süreliğine eski fotoğraflarını profil resmi yapması ve ardından kaldırması, ayrıca kullanıcı adını “Enes Batur karım da karım” şeklinde değiştirmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu paylaşımlar, birçok kullanıcı tarafından eski ilişkiye gönderme olarak yorumlandı. Karahan ise uzun süre sessizliğini korudu, fakat bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kamuoyuna konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Enes Batur Başak Karahan olayı nedir? 5 kuruşluk dava açtı

ENES BATUR BAŞAK KARAHAN NE ZAMAN, NEDEN AYRILDI?

Enes Batur ve Başak Karahan, 2018 yılında ayrıldıklarını duyurdu. Ayrılığın nedeni hiçbir zaman açık bir şekilde paylaşılmadı. Başak Karahan, daha sonraki açıklamalarında aldatma olmadığını vurguladı.

Yaklaşık beş yıldır Halil Ünlü ile birlikteliğini sürdüren Başak Karahan, 20 Eylül 2025’te evlenmeye hazırlanıyor. Bu evlilik haberi, Enes Batur’un sosyal medya paylaşımlarının ardından daha da konuşulur hale geldi. Özellikle eski ilişki üzerinden yapılan paylaşımlar, dikkatleri yeniden iki isim arasındaki geçmiş ilişkiye çevirdi.

Enes Batur Başak Karahan olayı nedir? 5 kuruşluk dava açtı

BAŞAK KARAHAN ENES BATUR 5 KURUŞLUK DAVA NEDİR?

Başak Karahan, 25 Ağustos’ta yani bugün yaptığı açıklamada Enes Batur’a karşı manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Karahan, 7 yıldır maruz kaldığını belirttiği nedeniyle 5 kuruşluk sembolik bir tazminat talebinde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, özellikle son dönemde yaşandığını söylediği tehdit ve kırıcı söylemler nedeniyle bu adımı attığını belirtti.

Enes Batur Başak Karahan olayı nedir? 5 kuruşluk dava açtı

Bunun yanı sıra Karahan, avukatı aracılığıyla koruma kararı sürecini de başlattıklarını ifade etti. Yaptığı açıklamada yalnızca kendisi için değil, Türkiye’de benzer durumlarla karşılaşan kadınlar için de bu adımı attığını dile getirdi. Enes Batur ise konuya ilişkin doğrudan henüz bir yanıt vermedi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#sosyal medya
#sosyal medya fenomeni
#ayrılık
#psikolojik şiddet
#dava
#sosyal medya fenomenleri
#Enes Batur
#Başak Karahan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.