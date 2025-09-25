Erdoğan Trump görüşmesi basın toplantısı olacak mı? Görüşme sonuçları programın ardından belli olacak

Washington’da gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi resmi törenle başladı. Liderler, ikili ilişkilerden bölgesel krizlere kadar birçok kritik konuyu masaya yatırıyor.

TRUMP ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BASINA KAPALI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme, Beyaz Saray’ın Oval Ofis bölümünde basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Görüşme öncesinde iki lider, basın mensuplarının karşısına çıkarak kısa açıklamalarda bulundu. Trump, Erdoğan’a duyduğu saygıyı dile getirirken, Türkiye’nin F-35 ve F-16 taleplerine değindi. Erdoğan ise görüşmede savunma sanayi, Halkbank davası ve ikili ilişkilerin detaylı şekilde ele alınacağını söyledi.

İki liderin görüşmesi, ABD saatiyle 11.15’te (TSİ 18.15) Oval Ofis’te başladı. Program kapsamında saat 11.45’te (TSİ 18.45) Kabine Odası’nda Erdoğan ve Trump öğle yemeğinde bir araya gelecek. Her iki oturumun da basına kapalı olarak yapılacağı bildirildi.

TRUMP ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BASIN TOPLANTISI/AÇIKLAMASI OLACAK MI?

Görüşmenin ardından bir basın toplantısı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Beyaz Saray programına göre görüşmeler ve öğle yemeği bölümleri basına kapalı şekilde ilerliyor. Görüşme tamamlandıktan sonra basın açıklaması yapılması ihtimali değerlendiriliyor ancak şu ana kadar kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Erdoğan ve Trump daha önce kısa basın açıklaması yaparak görüşmenin gündem başlıklarına değinmişti. Özellikle F-35 ve F-16 tedariki, Gazze’deki gelişmeler ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu biliniyor. Zirvenin ardından yapılabilecek olası açıklamaların görüşmenin sonuçlarını kamuoyuna duyuracağı belirtiliyor.

TRUMP ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONUÇLARI

Görüşmede ele alınan konular arasında savunma sanayii iş birlikleri önemli bir başlık olarak yer alıyor. Türkiye’nin F-35 programındaki durumu ve yeni F-16 tedariki masaya yatırılırken, aynı zamanda Gazze’deki İsrail saldırılarının sonlandırılması ve Filistin’e insani yardımların ulaştırılması konularının da öne çıktığı aktarıldı. Erdoğan’ın, Gazze’de yaşanan insani krizi gündeme getirdiği ve Türkiye’nin bu konuda ABD’den destek beklentisini Trump’a ilettiği belirtiliyor.

Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler de gündemdeki önemli konular arasında bulunuyor. İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler dahil olmak üzere iki ülkenin barış çabalarının değerlendirildiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Suriye’nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele, Doğu Akdeniz’deki enerji dengesi ve Heybeliada Ruhban Okulu meselesinin de görüşme başlıkları arasında olduğu kaydedildi.