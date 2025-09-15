Ersu Şaşma kimdir nereli? Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde veda

Japonya'nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde sahneye çıkan Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde 5.75’lik derecesiyle finale kalmıştı.
Ersu Şaşma final karşılaşmasında 5.45'i 3 denemede de aşamayarak turnuvaya veda etti.
Ersu Şaşma 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de doğdu.
Şaşma, Tokyo 2020 Olimpiyatları katılımcısı sırıkla atlama Türkiye rekortmeni.
2016 yılında atletizm dünyasına adım atan Şaşma, o zamandan itibaren yükselişini devam ettirdi.
19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya elde etti.
Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Roma'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Paris Olimpiyatları kotasını 2023 yazında kırdığı 5.90'lık Türkiye rekorunu da hanesine yazdırdı.