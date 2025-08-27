Eskişehir elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 27 Ağustos kesinti listesini OEDAŞ duyurdu

Bugün Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi dahil olmak üzere 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Bakım çalışmaları ve yatırım işleri kapsamında yaşanan elektrik kesintisinin ne zamans ona ereceği gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından Eskişehir elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Uzunburun Sokak'ta saat 10.00 itibarıyla elektrik kesintisi meydana geldi. Bakım çalışması nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin saat 18.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

Tepebaşı ilçesinin Buldukpınar, Sulukaraağaç, Tekeciler ve Kavacık mahallelerine bağlı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanıyor. Planlı bakım çalışması nedeniyle yaşanan kesintinin saat 17.00 civarında sona ereceği tahmin ediliyor.

Tepebaşı ilçesinde elektrik kesintisinden etkilenen sokaklar ise şöyle:

"MERKEZ - BULDUKPINAR : 101.SOKAK , 102.SOKAK , 103.SOKAK , 104.SOKAK , 105.SOKAK , 106.SOKAK , 107.SOKAK , 108.SOKAK , 109.SOKAK , 110.SOKAK , 111.SOKAK , 112.SOKAK , 113.SOKAK , 151 SOKAK MERKEZ - AVLAMIŞ : , 231.SOKAK , 232.SOKAK , 234.SOKAK , 235. SOKAK , 236.SOKAK , 237.SOKAK , 238.SOKAK , 239.SOKAK , 240.SOKAK , 241.SOKAK , 242.SOKAK , 243.SOKAK , 244.SOKAK , 245.SOKAK , 247.SOKAK MERKEZ - SULUKARAAĞAÇ : , 162.SOKAK , 351.SOKAK , 352.SOKAK , 353.SOKAK , 354.SOKAK , 355.SOKAK , 357.SOKAK , 358.SOKAK , 359.SOKAK , 360.SOKAK , 361. SOKAK , 362.SOKAK , 363.SOKAK , 364.SOKAK , 365.SOKAK , 366.SOKAK , 367.SOKAK , 368.SOKAK , 369.SOKAK , 370.SOKAK , 371.SOKAK , 372.SOKAK , 373.SOKAK , 374.SOKAK , 375.SOKAK , 376.SOKAK , 377.SOKAK , 378.SOKAK , 379.SOKAK , 380.SOKAK MERKEZ - TEKECİLER : , 191.SOKAK , 192.SOKAK , 193.SOKAK , 194.SOKAK , 195.SOKAK , 196.SOKAK , 197.SOKAK , 198.SOKAK , 199.SOKAK , 200.SOKAK , 201.SOKAK , 202.SOKAK , 203.SOKAK , 204.SOKAK , 205.SOKAK , 206.SOKAK , 207.SOKAK , 208.SOKAK , 209.SOKAK , 210.SOKAK , 211.SOKAK , 212.SOKAK , 214.SOKAK , 216.SOKAK , 218.SOKAK MERKEZ - KAVACIK : , 586.SOKAK , 587.SOKAK , 588.SOKAK , 589.SOKAK , 590 SOKAK , 591.SOKAK , 592.SOKAK , 593.SOKAK , 594.SOKAK , 596.SOKAK , 598.SOKAK , 600.SOKAK , 601. SOKAK , 602.SOKAK , 604.SOKAK , 605 SOKAK , 606.SOKAK , 608.SOKAK , 610.SOKAK , ALİRIZA EFENDİ CADDE"

Seyitgazi ilçesinin ise Karacalık Mahallesi'ne bağlı, Karacalık Sokak ve Üçbaş Sokak'ta elektrik kesintisi meydana geldi. Saat 09.00 civarında başlayan elektrik kesintisinin saat 17.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 27 AĞUSTOS?

OEADAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde planlı bakım çalışmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi'ne bağlı Ark, Aydınlık, Bahçeler, Derecik, Meriç Nehri, Sehergül, Taşören, Tümay, Üçtop sokaklarında ve Ziya Paşa Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 17.00 civarında sona ereceği tahmin ediliyor. Kayacık ve Musalar Mahallesi'nde yaşanan kesintilerin de yine saat 17.00'de sona ereceği ve bölgeye elektriklerin tekrardan verileceği açıklandı.