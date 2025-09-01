Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Aktüel
Eskişehir tramvay neden çalışmıyor, yok? ESTRAM 1-4 Eylül gece seferi duyurusu

Duraklarda bekleyen vatandaşlar tarafından Eskişehir tramvay neden çalışmıyor, yok sorularının cevapları araştırılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM tarafından 1-4 Eylül tarihleri arasında Eskişehir'de Otogar-SSK ve OGÜ-SSK arasında gerçekleştirilecek olan gece tramvay seferleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Eskişehir tramvay neden çalışmıyor, yok? ESTRAM 1-4 Eylül gece seferi duyurusu
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM tarafından Otogar-SSK ve OGÜ-SSK arasında gerçekleştirilen gece tramvay seferleriyle ilgili duyuru yapıldı. Duyurunun ardından Eskişehir tramvay neden çalışmıyor, yok soruları gündeme geldi.

Eskişehir tramvay neden çalışmıyor, yok? ESTRAM 1-4 Eylül gece seferi duyurusu

ESKİŞEHİR TRAMVAY NEDEN ÇALIŞMIYOR, YOK 1-4 EYLÜL?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Eylül Pazartesi gününü, 2 Eylül Salı gününe bağlayan geceden itibaren Otogar-SSK ve OGÜ-SSK hattında gece tramvay seferleri yapılmayacak.

Vatandaşların diğer ulaşım araçlarını kullanmaları ve olası oluşabilecek yoğunluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Kararının alınmasının nedeni hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Eskişehir tramvay neden çalışmıyor, yok? ESTRAM 1-4 Eylül gece seferi duyurusu

ESKİŞEHİR GECE TRAMVAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eskişehir'de Otogar-SSK ve OGÜ-SSK arasında gerçekleştirilen gece tramvay seferleri 4 Eylül Perşembe gününü, 5 Eylül Cuma gününe bağlayan gece tekrardan hizmete girecek. Vatandaşlar bu tarihten itibaren gece tramvay seferlerini kullanabilecek.

#sefer iptali
#Eskişehir Tramvayı
#Gece Tramvayı
#Eskişehir Ulaşım
#Estram
#Ulaşım Sorunu
#Aktüel
TGRT Haber
