Eskişehir tramvay neden çalışmıyor, yok? ESTRAM 1-4 Eylül gece seferi duyurusu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM tarafından Otogar-SSK ve OGÜ-SSK arasında gerçekleştirilen gece tramvay seferleriyle ilgili duyuru yapıldı. Duyurunun ardından Eskişehir tramvay neden çalışmıyor, yok soruları gündeme geldi.

ESKİŞEHİR TRAMVAY NEDEN ÇALIŞMIYOR, YOK 1-4 EYLÜL?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Eylül Pazartesi gününü, 2 Eylül Salı gününe bağlayan geceden itibaren Otogar-SSK ve OGÜ-SSK hattında gece tramvay seferleri yapılmayacak.

Vatandaşların diğer ulaşım araçlarını kullanmaları ve olası oluşabilecek yoğunluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Kararının alınmasının nedeni hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ESKİŞEHİR GECE TRAMVAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eskişehir'de Otogar-SSK ve OGÜ-SSK arasında gerçekleştirilen gece tramvay seferleri 4 Eylül Perşembe gününü, 5 Eylül Cuma gününe bağlayan gece tekrardan hizmete girecek. Vatandaşlar bu tarihten itibaren gece tramvay seferlerini kullanabilecek.