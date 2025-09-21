Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Nazillispor ile karşı karşıya gelecek

TFF 3. Lig 3. hafta karşılaşmaları son sürat devam ediyor. Bugün (21 Eylül 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Eskişehirspor - Nazillispor ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor - Nazillispor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Nazillispor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalara göre ise karşılaşmayı hakem Yakuz Özhan yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise karşılaşmada Mustafa Soner Yüce ve Mustafa Boylu görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yasin Kılıç olacak.

ESKİŞEHİRSPOR - NAZİLLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 3. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Nazillispor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Eskişehirspor ligde oynadığı ilk iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet alarak 3 puan topladı. 6. sırada yer alan Eskişehirspor, Nazillispor karşısında 3 puanı alarak geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

Nazillispor ise ligin ilk iki haftasında birer beraberlik ve mağlubiyet alarak 1 puan topladı. 14. sırada yer alan Nazillispor, sezonun ilk galibiyetini Eskişehirspor karşısında almayı hedefliyor.