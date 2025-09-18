Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur karşılaşmaları bugün tamamlanacak. Son gün mücadeleleri kapsamında TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor kendi evinde TFF 2. Lig takımlarından Muğlaspor'u ağırlayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Muğlaspor maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre ise karşılaşmada hakem Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Gündüz'ün yardımcılıklarını ise Muhammed Yıldız ve Ogün Keleş gerçekleştirilecek. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Sabit Selvi görev alacak.

ESKİŞEHİRSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Muğlaspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura çıkmaya hak kazanacak.