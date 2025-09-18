Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor ile karşılaşacak

Eskişehirspor bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu karşılaşmaları kapsamında Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Eskişehirspor - Muğlaspor maçının ne zaman başlayacağı duyuruldu.

Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor ile karşılaşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 18:00

'nın 2. tur karşılaşmaları bugün tamamlanacak. Son gün mücadeleleri kapsamında TFF 3. Lig ekiplerinden kendi evinde TFF 2. Lig takımlarından Muğlaspor'u ağırlayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Muğlaspor maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre ise karşılaşmada hakem Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Gündüz'ün yardımcılıklarını ise Muhammed Yıldız ve Ogün Keleş gerçekleştirilecek. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Sabit Selvi görev alacak.

Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Muğlaspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura çıkmaya hak kazanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#eskişehirspor
#ziraat türkiye kupası
#Muğlaspor
#A Spor
#Aktüel
