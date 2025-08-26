Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Esra Erol ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu

Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen gündüz kuşağı programı, yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Programın yapımcıları, yeni sezonun başlangıç tarihini resmi olarak açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Esra Erol ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 18:10

Türkiye'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan 'da, yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmak için geri sayıma başladı.

Program, kayıp vakaları ve projeleriyle tanınıyor.

Esra Erol ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu

ESRA EROL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da programının yeni sezonu 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Programın yapım şirketi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla bu tarihi teyit etti.

Program, 27 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

İzleyiciler, programın yeni sezonunu merakla bekliyor.

Esra Erol ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu

ESRA EROL BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Programa başvurular, programın resmi internet sitesi veya WhatsApp hattı üzerinden yapılabiliyor.

Başvurular, kayıp vakaları veya programda ele alınmasını istediğiniz diğer konularla ilgili olabiliyor.

Program yetkilileri, başvuruları değerlendirerek uygun görülen vakaları programa dahil ediyor.

Başvurularınız için programın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Esra Erol'da programına nasıl başvuru yapabilirim?
Programa başvurularınızı programın resmi internet sitesi veya WhatsApp hattı üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuzda, kayıp yakınınızla ilgili detaylı bilgi vermeniz önemlidir.
ETİKETLER
#televizyon
#yeni sezon
#esra erol
#haber
#Sosyal Sorumluluk
#Kayıp Vakaları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.