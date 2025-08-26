Esra Erol ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu

Türkiye'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'da, yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmak için geri sayıma başladı.

Program, kayıp vakaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınıyor.

ESRA EROL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da programının yeni sezonu 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Programın yapım şirketi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla bu tarihi teyit etti.

Program, 27 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

İzleyiciler, programın yeni sezonunu merakla bekliyor.

ESRA EROL BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Programa başvurular, programın resmi internet sitesi veya WhatsApp hattı üzerinden yapılabiliyor.

Başvurular, kayıp vakaları veya programda ele alınmasını istediğiniz diğer konularla ilgili olabiliyor.

Program yetkilileri, başvuruları değerlendirerek uygun görülen vakaları programa dahil ediyor.

Başvurularınız için programın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.