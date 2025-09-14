EuroBasket'te bronz madalya kim kazandı? Finlandiya Yunanistan maç sonucu

EuroBasket 2025 üçüncülük karşılaşmasında Yunanistan, Finlandiya’yı 92-89 yenerek bronz madalyanın kazananı oldu.

Yunanistan, Avrupa Kupası’nı 1949 ve 2009’un ardından üçüncü kez üçüncülükle tamamladı.

Finlandiya ise ilk yarı final mutluluğunu yaşadığı EuroBasket’i 4. sırada noktaladı.

1. Çeyrek: Yunanistan 24 - 15 Finlandiya

Devre Arası: Yunanistan 48 - 34 Finlandiya

3. Periyot: Yunanistan 69 - 56 Finlandiya

Yunanistan mücadeleye etkili giriş yaptı. İlk çeyreği ve devreyi çift haneli üstünlüklerle önde kapatan ekip, üçüncü bölümde farkı korudu.

Karşılaşmanın final kısmında Finlandiya rüzgârı esti. Bitime 54 saniye kala fark 4 sayıya (86-82), 20 saniye kala ise 2 sayıya (89-87) kadar düştü. Son 5 saniyede Finlandiya’nın eşitlik ve zafer şansı da vardı.