Evre Başak Clarke kimdir neden öldü? Ünlü fenomenden acı haber

Evre Başak Clarke, 2023 yılında metastatik bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığını açıklayan sanatçı, doktorlarının kendisine 3-4 hafta ömür biçtiğini duyurdu.

Devamında ise başlatılan yardım kampanyasında 12 milyon TL para toplanması tartışmalara neden oldu.

Tartışmalar devam ederken, sanatçının ailesi Evre Başak Clarke’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

EVRE BAŞAK CLARKE KİMDİR?

1985 doğumlu Türk sanatçı Evre Başak Clarke, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunuydu.

Clarke, İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşıyordu.

Sanat hayatına resim, dijital tasarım ve deneysel sanat üzerine başlayan Evre Başak Clarke, özellikle hayvan portreleri ile tanınıyordu.

İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile 2023 yılında evlenen sanatçının aynı yıl oğlu Oscar dünyaya geldi.