F1 ABD GP saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Max Verstappen Pole pozisyonunu aldı

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı bugün ABD'de düzenlenecek. Max Verstappen'in pole pozisyonunda başlayacağı yarışın ikinci sırasında McLaren piltou Lando Norris, üçüncü sırasında ise Ferrari pilotu Charles Leclerc yer alacak.

Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen F1 ABD GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

F1 ABD GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı olan ABD GP yapılan açıklamalara göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Yarışın sıralama turlarının bütün sonuçları ise şöyle:

Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc George Russel Lewis Hamilton Oscar Piastri Kimi Antonelli Oliver Bearman Charles Sainz Fernando Alonso Hülkenberg Lawson Tsunoda Gasly Colapinto Bortoleto Ocon Stroll Albon

F1 ABD GP HANGİ KANALDA?

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan 3 bin 426 kilometre uzunluğundaki Americas eyaletinde gerçekleştirilecek olan F1 ABD GP açıklanan bilgilere göre beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın sezon boyunca gerçekleştirilecek olan bütün karşılaşmalarını vatandaşlar beIN Sports 4 ekranlarından izleyebilecekler.