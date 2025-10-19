Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

F1 ABD GP saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Max Verstappen Pole pozisyonunu aldı

Formula 1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı bugün (19 Ekim 2025 Pazar) ABD'de gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turlarında Red Bull pilotu son şampiyon Max Verstappen 1. sıraya yerleşti. Sıralama turlarının ardından ise yarışseverler tarafından F1 ABD GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 13:28

2025 Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı bugün ABD'de düzenlenecek. 'in pole pozisyonunda başlayacağı yarışın ikinci sırasında McLaren piltou , üçüncü sırasında ise Ferrari pilotu yer alacak.

Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen F1 ABD GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

F1 ABD GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı olan ABD GP yapılan açıklamalara göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Yarışın sıralama turlarının bütün sonuçları ise şöyle:

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. Charles Leclerc
  4. George Russel
  5. Lewis Hamilton
  6. Oscar Piastri
  7. Kimi Antonelli
  8. Oliver Bearman
  9. Charles Sainz
  10. Fernando Alonso
  11. Hülkenberg
  12. Lawson
  13. Tsunoda
  14. Gasly
  15. Colapinto
  16. Bortoleto
  17. Ocon
  18. Stroll
  19. Albon
F1 ABD GP HANGİ KANALDA?

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan 3 bin 426 kilometre uzunluğundaki Americas eyaletinde gerçekleştirilecek olan F1 ABD GP açıklanan bilgilere göre 4 ekranlarından yayınlanacak.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın sezon boyunca gerçekleştirilecek olan bütün karşılaşmalarını vatandaşlar beIN Sports 4 ekranlarından izleyebilecekler.

