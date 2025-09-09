FC 26 çıkış ve erken erişim tarihi belli oldu mu ne zaman?

EA Sports FC 26, heyecanla beklenen çıkış zamanı ile gündemde.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC platformlarında dünya çapında oyuncularla buluşacak olan yapım, şimdiden büyük bir coşku oluşturuyor.

FC 26 ÇIKIŞ VE ERKEN ERİŞİM TAKVİMİ

EA Sports FC 26, her sene olduğu gibi bu yıl da Eylül ayının son Cuma günü, yani 26 Eylül 2025’te resmî olarak piyasaya sunulacak.

Ultimate Edition’ı ön sipariş veren kullanıcılar, 19 Eylül 2025’ten itibaren 7 günlük erken erişimle oyunu bir hafta erken deneyebilecek.

EA Play aboneleri ise aynı tarihte 10 saatlik deneme sürümüne ulaşabilecek.

EA Sports FC 26, geniş bir konsol ve bilgisayar yelpazesiyle çıkış gerçekleştirecek:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

PC

Amazon Luna