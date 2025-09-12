FC 26 Galatasaray, Fenerbahçe reytingleri ortaya çıktı! EA FC 26 ne zaman çıkacak?

EA Games tarafından geliştirilen FC serisinin yeni oyunu FC 26'nın çıkış tarihine kısa bir süre kaldı. Ön siparişe açılan oyunun çıkış tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte oyuncu reytingleri de gündem oldu.

Taraftarlar tarafından FC 26 Galatasaray, Fenerbahçe reytingleri merak edilmeye başlandı.

FC 26 GALATASARAY REYTİNGLERİ

Galatasaray resmi YouTube kanalından "Kim Daha İyi Biliyor? EA Sports FC 26 Ratings Challenge" adlı video yayınladı. Videoda bazı Galatasaray futbolcularının reytingleri açıklandı.

Videoda yer alan bilgilere göre Galatasaray futbolcularının FC 26 reytingleri şöyle:

Gabriel Sara: 80

Osimhen: 87

Sane: 82

Icardi: 81

Lemina: 79

Yunus Akgün: 78

Abdülkerim Bardakçı: 80

Jakobs: 75

Torreira: 83

Sanchez: 82

Kaan Ayhan: 76

Sallai: 78

Sızdırılan bilgilere göre diğer Galatasaray futbolcularının reytingleri şöyle:

İlkay Gündoğan: 83

Singo: 80

Barış Alper Yılmaz: 80

Uğurcan Çakır: 80

Eren Elmalı: 75

Günay Güvenç: 75

Berkan Kutlu: 73

Arda Ünyay: 64

FC 26 FENERBAHÇE REYTİNGLERİ

Fenerbahçe tarafından ise oyuncuların reytinglerine tepki videosu henüz yayınlanmadı. İlerleyen günlerde Fenerbahçe'nin de benzer bir videoyu kendi YouTube kanalı üzerinden paylaşması bekleniyor.

Fenerbahçe oyuncularının sızdırılan FC 26 reytingleri ise şöyle:

En Nesyri: 82

Talisca: 81

Skriniar: 81

Fred: 80

Duran: 79

İrfan Can Kahveci: 78

Szymanski: 78

Nelson Semedo: 77

Çağlar Söyüncü: 77

İsmail Yüksek: 77

Oğuz Aydın: 77

Rodrigo Becao: 76

Oosterwolde: 76

İrfan Can Eğribayat: 75

Mert Müldür: 74

Cenk Tosun: 72

Levent Mercan: 71

Archie Brown: 71

Mert Hakan Yandaş: 70

FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. Oyunu ön sipariş sürecinde satın alanlar ise 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren oynayabilecekler.

FC 26'nın çıkış tarihiyle birlikte bütün oyuncuların reytinglerinin netlik kazanması bekleniyor.