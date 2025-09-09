FC 26 Türkçe spiker olacak mı, kim? Resmi duyuru yapıldı

EA Games tarafından geliştirilen FC serisinin yeni oyunu FC 26, 26 Eylül tarihinde çıkış yapacağı açıklanmıştı. Bugün ise FC 26'nın erken erişim tarihi de belli oldu. EA Games tarafından yapılan açıklamaya göre FC 26'nın Ultimate Edition sürümünü ön siparişte satın alan oyuncular 19 Eylül oyunu oynayabilecekler.

Erken erişim tarihinin yanı sıra FC 26'nın Türkçe spikerlerinin kim olduğu da duyuruldu. Oyuncular tarafından FC 26 Türkçe spikerlerin kim olduğu merak ediliyor.

FC 26 TÜRKÇE SPİKER OLACAK MI?

FC serisinde uzun zamandır Türkçe dil desteği bulunuyor. Oyunda bulunan bütün kelimeler Türkçe bir şekilde yer alıyordu.

Ancak Türkçe spiker desteği bulunmuyordu. EA Games tarafından yapılan açıklamaya göre FC 26'dan itibaren bu durum artık değişiyor. EA Games resmi olarak FC 26'da Türkçe spiker desteğinin olacağını duyurdu.

FC 26 TÜRKÇE SPİKER KİM?

EA Games tarafından yapılan açıklamaya göre FC 26'da ve FC Mobile'da maçları Türkçe olarak profesyonel spikerler Özkan Öztürk ve Ertem Şener anlatacak. Stüdyo muhabiri olarak ise Melike Çelik'in oyunda yer alacağı duyuruldu.