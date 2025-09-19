Menü Kapat
22°
Editor
Editor
 TGRT Haber

FC 26’da Türkiye Milli Takımı neden yok? Yine hayal kırıklığı yaşattı

FC 26’da Türkiye Milli Takım geçen sene olduğu gibi bu sene de yok! EA Sports’un yeni futbol oyunu FC 26, bugün erken erişimle oyunseverlerle buluştu. Ancak Türkiye Milli Takımı’nın oyunda yer almaması, serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte EA FC 26’da Türkiye’nin olmamasının nedeni…

FC 26’da Türkiye Milli Takımı neden yok? Yine hayal kırıklığı yaşattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 21:40

EA Sports FC serisinin en yeni halkası FC 26, futbolseverlerin merakla beklediği şekilde raflardaki yerini almaya başladı. Oyunun çıkışıyla birlikte milli takımların lisans durumları yeniden gündeme taşındı.

FC 26 TÜRKİYE NEDEN YOK?

EA Sports, FIFA markasının sona ermesinden sonra kendi serisi olan FC’ye geçti ve lisans anlaşmalarını yeniden yapılandırdı. Bu süreçte Futbol Federasyonu (TFF) ile tam bir lisans anlaşması yapılamadığı için oyunda yer almıyor. FIFA 23’e kadar lisanslı şekilde oyunda bulunan Türkiye, forma tasarımları, resmi oyuncu isimleri ve statlar ile eksiksiz bir deneyim sunuyordu. Ancak FC döneminde federasyonlarla yapılan müzakereler sınırlı kaldı ve bazı milli takımlar oyun dışında bırakıldı.

FC 26’da Türkiye Milli Takımı neden yok? Yine hayal kırıklığı yaşattı

Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Sırbistan, İsviçre ve Avustralya gibi milli takımlar da seri de yer almamaya başladı. EA, lisanslama konusunda maliyet odaklı bir yaklaşım benimseyerek, daha çok büyük liglere ve popüler milli takımlara ağırlık veriyor. Premier Lig, La Liga gibi kulüp bazlı ligler ve Brezilya, Arjantin gibi yüksek takipçili ulusal takımlar öncelik kazanırken, Türkiye ve diğer ülke takımları lisans dışında kalıyor.

FC 26’da Türkiye Milli Takımı neden yok? Yine hayal kırıklığı yaşattı

FC 26'DA TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI VAR MI, GELECEK Mİ?

FC 26’da Türkiye Milli Takımı resmi olarak yer almıyor. Kariyer Modu’nda Türk futbolcular, milli takım çağrılarında bulunamadığı için sadece kulüp düzeyinde ilerleme yapılabiliyor. Türkiye’nin olmaması nedeniyle, özellikle uzun soluklu kariyer oynayanlar için önemli bir eksiklik oluşturuyor.

FC 26’da Türkiye Milli Takımı neden yok? Yine hayal kırıklığı yaşattı

Türkiye’nin ilerleyen dönemde oyuna eklenip eklenmeyeceği ise tamamen EA ile TFF arasındaki olası lisans anlaşmalarına bağlı. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. EA, lisanslarını genellikle büyük turnuvalar veya federasyonlarla doğrudan yapılan anlaşmalar üzerinden yeniliyor. Türkiye’nin tekrar oyuna dönmesi için yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor.

FC 26’da Türkiye Milli Takımı neden yok? Yine hayal kırıklığı yaşattı

EA FC 26 ÇIKTI MI?

FC 26’nın çıkışı EA Sports’un geleneksel takvimine uygun şekilde gerçekleşiyor. Ultimate Edition sürümünü ön sipariş verenler, 19 Eylül 2025 itibarıyla oyuna erken erişim sağlayabiliyor. Bu erişim PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve yeni nesil Nintendo Switch 2 kullanıcıları için geçerli.

Standart sürüm ise dünya genelinde 26 Eylül 2025’te çıkıyor. PC versiyonu için oyun, 25 Eylül’de saat 05:00 PT’de erişime açılacak. Konsol kullanıcıları ise kendi bölgelerinin saat dilimine göre gece yarısından itibaren oyunu oynamaya başlayabilecek.

