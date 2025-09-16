Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

FED faiz kararı altını nasıl etkiler? Piyasalar FED faiz kararını şimdiden fiyatladı

FED faiz kararı altını nasıl etkiler, altın yatırımcıları ve piyasa tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve gümüşte son dönemde görülen hızlı yükselişler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararına odaklanmasıyla birlikte şimdilik duraksadı. İşte FED faiz kararının altın fiyatlarına olası etkileri….

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FED faiz kararı altını nasıl etkiler? Piyasalar FED faiz kararını şimdiden fiyatladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 18:38

’nın () 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda alacağı faiz kararı küresel piyasaların odağında. , kritik karar öncesinde dalgalı bir seyir izliyor.

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

ABD Merkez Bankası’nın , fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Altın, faiz getirisi olmayan bir emtia olduğundan, düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor. Faiz indirimleri, ABD dolarının değer kaybetmesine yol açıyor. Doların zayıflaması ise uluslararası piyasalarda ons altının yükselişini tetikliyor. Yatırımcılar, düşük reel faizler nedeniyle güvenli liman olarak altına yöneliyor.

FED faiz kararı altını nasıl etkiler? Piyasalar FED faiz kararını şimdiden fiyatladı

Tarihsel veriler de bu mekanizmayı doğruluyor. 2020 pandemi döneminde düşük faiz politikası altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımıştı. 2024-2025 döneminde FED’in ilk indirim sinyalleriyle altın yeniden güçlü bir ralliye sahne olmuştu. Piyasalar, 17 Eylül 2025’te açıklanacak faiz kararında 25 baz puanlık indirimi büyük ölçüde fiyatlamış durumda.

FED faiz kararı altını nasıl etkiler? Piyasalar FED faiz kararını şimdiden fiyatladı

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR, YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Beklenen faiz indirimi gerçekleşirse altının yükseliş trendini sürdürmesi öngörülüyor. Piyasalar, 25 baz puanlık indirimin ardından ons altının 3.700 dolar seviyelerine ulaşabileceğini, gram altının ise 5 bin liranın üzerine çıkabileceğini hesaplıyor. Dolar endeksinde zayıflama, altının kısa vadeli yönünü belirleyecek.

FED faiz kararı altını nasıl etkiler? Piyasalar FED faiz kararını şimdiden fiyatladı

Bununla birlikte, karar sonrası kısa vadede kar realizasyonları görülebilir. Gram altının 4 bin 700-4 bin 800 lira bandına gerilemesi olasılıklar arasında. Ancak orta ve uzun vadede FED’in yıl içinde toplam 2-3 indirim yapacağı beklentisi altını desteklemeye devam edecek. Analistlere göre, gram altının 5 bin 200-5 bin 500 lira seviyelerine ulaşması muhtemel görünüyor.

FED faiz kararı altını nasıl etkiler? Piyasalar FED faiz kararını şimdiden fiyatladı

FED FAİZİ DÜŞÜRÜRSE DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Faiz indirimiyle birlikte ABD dolarında değer kaybı yaşanması bekleniyor. Dolar endeksinin zayıflaması, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırıyor. Böylece ons altın 3.700-3.800 dolar seviyelerine taşınabilir. Bu yükseliş ile Türkiye’de gram altının da kur etkisiyle 5 bin liranın üzerine çıkmasına beklenebilir.

FED faiz kararı altını nasıl etkiler? Piyasalar FED faiz kararını şimdiden fiyatladı

Eğer sabit tutarsa veya daha sınırlı bir indirim mesajı verirse, kısa vadede altın fiyatlarında baskı görülebilir. Bu senaryoda ons altın 3.500-3.600 dolar aralığına gerileyebilir, da 4 bin 600-4 bin 700 liraya çekilebilir. Ancak piyasaların genel beklentisi, 2025 yılı içinde gevşeme döngüsünün devam etmesi yönünde olduğu için uzun vadede altının yeniden yükselmesi bekleniyor.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Aktüel
#fed
#abd merkez bankası (fed)
#abd merkez bankası
#altın
#altın fiyatları
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#altın fiyatı
#faiz kararları
#fed başkanı
#fed faiz kararı
#fed faizleri
#Gram Altın Fiyatı
#1 Gram Altın
#Fed Faizi
#Fed Faizi
#Fed Faiz Indirimleri
#Altından
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.