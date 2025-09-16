FED faiz kararı altını nasıl etkiler? Piyasalar FED faiz kararını şimdiden fiyatladı

ABD Merkez Bankası’nın (FED) 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda alacağı faiz kararı küresel piyasaların odağında. Altın fiyatları, kritik karar öncesinde dalgalı bir seyir izliyor.

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları, altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Altın, faiz getirisi olmayan bir emtia olduğundan, düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor. Faiz indirimleri, ABD dolarının değer kaybetmesine yol açıyor. Doların zayıflaması ise uluslararası piyasalarda ons altının yükselişini tetikliyor. Yatırımcılar, düşük reel faizler nedeniyle güvenli liman olarak altına yöneliyor.

Tarihsel veriler de bu mekanizmayı doğruluyor. 2020 pandemi döneminde düşük faiz politikası altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımıştı. 2024-2025 döneminde FED’in ilk indirim sinyalleriyle altın yeniden güçlü bir ralliye sahne olmuştu. Piyasalar, 17 Eylül 2025’te açıklanacak faiz kararında 25 baz puanlık indirimi büyük ölçüde fiyatlamış durumda.

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR, YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Beklenen faiz indirimi gerçekleşirse altının yükseliş trendini sürdürmesi öngörülüyor. Piyasalar, 25 baz puanlık indirimin ardından ons altının 3.700 dolar seviyelerine ulaşabileceğini, gram altının ise 5 bin liranın üzerine çıkabileceğini hesaplıyor. Dolar endeksinde zayıflama, altının kısa vadeli yönünü belirleyecek.

Bununla birlikte, karar sonrası kısa vadede kar realizasyonları görülebilir. Gram altının 4 bin 700-4 bin 800 lira bandına gerilemesi olasılıklar arasında. Ancak orta ve uzun vadede FED’in yıl içinde toplam 2-3 indirim yapacağı beklentisi altını desteklemeye devam edecek. Analistlere göre, gram altının 5 bin 200-5 bin 500 lira seviyelerine ulaşması muhtemel görünüyor.

FED FAİZİ DÜŞÜRÜRSE DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Faiz indirimiyle birlikte ABD dolarında değer kaybı yaşanması bekleniyor. Dolar endeksinin zayıflaması, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırıyor. Böylece ons altın 3.700-3.800 dolar seviyelerine taşınabilir. Bu yükseliş ile Türkiye’de gram altının da kur etkisiyle 5 bin liranın üzerine çıkmasına beklenebilir.

Eğer FED faizleri sabit tutarsa veya daha sınırlı bir indirim mesajı verirse, kısa vadede altın fiyatlarında baskı görülebilir. Bu senaryoda ons altın 3.500-3.600 dolar aralığına gerileyebilir, gram altın da 4 bin 600-4 bin 700 liraya çekilebilir. Ancak piyasaların genel beklentisi, 2025 yılı içinde gevşeme döngüsünün devam etmesi yönünde olduğu için uzun vadede altının yeniden yükselmesi bekleniyor.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.