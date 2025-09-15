FED faiz kararı belli oldu mu ne zaman açıklanacak?

Emtia piyasalarında yatırımcıların dikkati, Fed faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın beyanlarına çevrilirken, piyasalar ABD ve Çin merkezli makroekonomik göstergelerin tesiri altında kalmayı sürdürüyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'le alakalı olası indirim kararına odaklanmışken ekonomi gündemini izleyenler merak içerisinde baştaki sorunun cevabını araştırıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Fed'in Eylül ayı oturumu, 16 ile 17 Eylül’de yapılacak.

Faiz kararı 17 Eylül Türkiye saatiyle saat 21.00'de açıklanacak.

ABD’de geçtiğimiz hafta ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,4 ile tahminlerin üzerinde, yıllık yüzde 2,9 ile beklentilere uygun yükseldi.

Böylece yıllık enflasyon ocaktan bu yana en yüksek düzeye çıktı.