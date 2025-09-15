Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

FED faiz kararı belli oldu mu ne zaman açıklanacak?

Eylül ayının başlamasıyla beraber ekonomi gündemini izleyenler ve yatırımcılar FED faiz kararı ne zaman duyurulacak sorusunun yanıtını merak ediyor.

FED faiz kararı belli oldu mu ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 18:04

Emtia piyasalarında yatırımcıların dikkati, ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın beyanlarına çevrilirken, piyasalar ABD ve Çin merkezli makroekonomik göstergelerin tesiri altında kalmayı sürdürüyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'le alakalı olası indirim kararına odaklanmışken ekonomi gündemini izleyenler merak içerisinde baştaki sorunun cevabını araştırıyor.

FED faiz kararı belli oldu mu ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Fed'in Eylül ayı oturumu, 16 ile 17 Eylül’de yapılacak.

Faiz kararı 17 Eylül Türkiye saatiyle saat 21.00'de açıklanacak.

FED faiz kararı belli oldu mu ne zaman açıklanacak?

ABD’de geçtiğimiz hafta ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,4 ile tahminlerin üzerinde, yıllık yüzde 2,9 ile beklentilere uygun yükseldi.

Böylece yıllık ocaktan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon verisi FED’in kararını etkiler mi?
Evet, ABD’de yıllık enflasyonun ocaktan bu yana en yüksek seviyeye çıkması, FED’in faiz indirimi ihtimalini azaltabilir.
