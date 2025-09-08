Felipe Loyola kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’dan yeni hamle

Şampiyonlar Ligi kadrosunu sunan G.Saray, Süper Lig'i de göz önünde bulundurarak bir yabancı oyuncu daha renklerine bağlamak istiyor.

Bir taraftan Hakan Çalhanoğlu için bastıran sarı kırmızılı ekip, diğer yandan da yurt dışında girişimlerini sürdürüyor.

Arjantin ve Şili basınına göre Galatasaray, Arjantin kulübü İndependiente formasını terleten 24 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Felipe Loyola ile temasta bulunuyor.

Şilili futbolcunun transferi için taraflar arasında ilk görüşmeler gerçekleşti.

FELİPE LOYOLA DEĞERİ NE KADAR?

Arjantin’de yayın yapan El Crack Deportivo’nun haberine göre sarı kırmızılılar, orta alan ve ön liberoda oynayan Şili Milli Takımı’nda da görev yapan Loyola için resmi teklifini sundu.

Bugüne dek 12 defa Şili Milli Takımı formasını da giyen başarılı oyuncu, bu sezon ekibiyle 35 karşılaşmaya çıkarken 7 gol ve 4 asist kaydetti.

Futbolcunun 15 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Yönetim bu ücreti daha aşağıya indirmeye çabalıyor.

Felipe Loyola, Alman devi Bayern Münih’in de radarına girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Şili Milli Takımı’nda da öne çıkan Loyola’nın piyasa değeri ise 9 milyon euro.