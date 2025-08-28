Menü Kapat
Fenerbahçe Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Kura çekiminin ardından netlik kazanacak

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakiplerinin kim olduğu merak ediliyor. Sarı-lacivertliler 8 takım ile karşı karşıya gelecek.

UEFA play-off rövanş maçında temsilcimiz , Portekiz ekibi 'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

'nin doğrudan lig aşamasından yoluna devam edecek olan sarı-lacivertlilerin rakipleri gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin kim olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. torbadan katılacak. Sarı-lacivertliler her torbadan 2'şer takım ile mücadele edecek. Ancak aynı ülkeden maksimum 2 takım ile karşı karşıya gelebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar şöyle:

  • 1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
  • 2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
  • 3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
  • 4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonun kura çekimi 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi'nin ilk karşılaşmaları ise 24-25 Eylül tarihlerinde oynanacak.

  1. Maç: 24-25 Eylül 2025
  2. Maç: 2 Ekim 2025
  3. Maç: 23 Ekim 2025
  4. Maç: 6 Kasım 2025
  5. Maç: 27 Kasım 2025
  6. Maç: 11 Aralık 2025
  7. Maç: 22 Ocak 2026
  8. Maç: 29 Ocak 2026
