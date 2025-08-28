Fenerbahçe Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Kura çekiminin ardından netlik kazanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin doğrudan lig aşamasından yoluna devam edecek olan sarı-lacivertlilerin rakipleri gündem oldu.
Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi muhtemel rakiplerinin kim olduğu merak ediliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. torbadan katılacak. Sarı-lacivertliler her torbadan 2'şer takım ile mücadele edecek. Ancak aynı ülkeden maksimum 2 takım ile karşı karşıya gelebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar şöyle:
UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonun kura çekimi 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Avrupa Ligi'nin ilk karşılaşmaları ise 24-25 Eylül tarihlerinde oynanacak.