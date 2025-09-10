Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? FB başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi tarihi belli oldu. Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği FB başkanlık seçiminin tarihi 18 Mayıs 2025 tarihinde yapılan açıklamada duyurulmuştu. Taraftarların gündeminde yer alan başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? FB başkanlık seçimi tarihi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 14:26

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maç programının tamamlanmasının ardından başkanlık seçimi tarihi de netleştirildi. Binlerce taraftarın beklediği seçim için bekleyiş devam ediyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yaptığı açıklamaya göre başkanlık seçimi 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. Eğer seçimde çoğunluk sağlanamazsa kongre 20-21 Eylül tarihlerinde yeniden gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? FB başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Sarı lacivertli ekip tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bugün Türkiye Futbol Federasyonu’nda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur. Yönetim kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir."

Seçim, Chobani Stadı’nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde, saat 10.30’da gerçekleşecek.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? FB başkanlık seçimi tarihi belli oldu

SADETTİN SARAN BAŞKANLIĞA ADAY MI?

, "Önümüzdeki kongre, sadece bir seçim değil. Fenerbahçe'nin geleceği için çok stratejik bir karar. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer 1,5 yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse, yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim hedefimiz net, futbolda şampiyonluk." ifadelerini kullandı. Başkan adayları arasında , Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu yer alıyor.

ETİKETLER
#ali koç
#türk futbol
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Başkan Seçimi
#Aktüel
