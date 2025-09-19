Fenerbahçe başkanlık seçimi nerede olacak 2025? Seçimin saati duyuruldu

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanacağı Fenerbahçe başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş sürerken FB başkanlık seçimi saat kaçta belli oldu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NEREDE OLACAK 2025?

saat 10.30'da başlayacak olan kongre Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşecek. Yarın ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminin ilk gününde başkanlık divanı seçimi yapılacak.

FENERBAHÇE BAŞKANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

20-21 Eylül aralığında yapılacak olan seçimde oy verme işlemi pazar günü gerçekleşirken üyeler arasındaki oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıklar toplu olarak açılırken genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak .Günün sonunda ise genel kurul divan başkanı, Fenerbahçe kulübün başkanını duyuracak.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

21 Eylül'de belli olacak olan FB başkanlık seçiminde iki aday yarışıyor. Mevcut başkan Ali Koç, 4 kez kongreye girerken diğer aday Sadettin Saran olacak. İki isim Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için mücadele edecek.