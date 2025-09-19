Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe başkanlık seçimi nerede olacak 2025? Seçimin saati duyuruldu

mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın başkanlık için yarışacağı Fenerbahçe başkanlık seçimi için bekleyiş devam ediyor. Oy kullanacak olanlar ise Fenerbahçe başkanlık seçiminin nerede olacağını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe başkanlık seçimi nerede olacak 2025? Seçimin saati duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 15:50

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanacağı için heyecanlı bekleyiş sürerken FB başkanlık seçimi saat kaçta belli oldu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NEREDE OLACAK 2025?

saat 10.30'da başlayacak olan kongre Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşecek. Yarın ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminin ilk gününde başkanlık divanı seçimi yapılacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi nerede olacak 2025? Seçimin saati duyuruldu

FENERBAHÇE BAŞKANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

20-21 Eylül aralığında yapılacak olan seçimde oy verme işlemi pazar günü gerçekleşirken üyeler arasındaki oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıklar toplu olarak açılırken divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak .Günün sonunda ise genel kurul divan başkanı, Fenerbahçe kulübün başkanını duyuracak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi nerede olacak 2025? Seçimin saati duyuruldu

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

21 Eylül'de belli olacak olan FB başkanlık seçiminde iki aday yarışıyor. Mevcut başkan , 4 kez kongreye girerken diğer aday olacak. İki isim Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için mücadele edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe sordu TFF yanıtladı! Ali Koç'a Sadettin Saran cevabı
ETİKETLER
#Futbol
#ali koç
#genel kurul
#başkanlık seçimi
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.