Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko bugün THY EuroLeague 10. hafta maçları kapsamında Almanya'da Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı açıklandı. Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd Tel Aviv maçının hakem kadrosu da duyuruldu.

11.11.2025
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 19:00

10. hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün - Maccabi Rapyd Tel Aviv mücadelesi oynanacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın Münih şehrinde bulunan SAP Garden'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd Tel Aviv maçı açıklanan bilgilere göre S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelede Demir JAvor (Hırvatistan), Saulius Racys (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars ve Scottie Wilbekin karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY 'nin 10. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd Tel Aviv maçı bugün (11 Kasım 2025 Salı) saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe BEKO bu sezon THY EuroLeague'da oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde güncel olarak 13. sırada yer alıyor.

Maccabi Rapyd Tel Aviv ise 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 19. sırada bulunuyor.

