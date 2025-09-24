Fenerbahçe Beko Beşiktaş maç sonucu belli oldu! Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kim kazandı?

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ni geçen sezon ikinci basamakta bitiren ve ING Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş Gain arasında oynandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Fenerbahçe 85-83 kazandı.

Bu skorla birlikte sarı-lacivertli ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 8. kez koleksiyonuna katmış oldu.

Periyot Neticesi Fenerbahçe Beko 25-13 Beşiktaş Periyot Neticesi Fenerbahçe Beko 43-34 Beşiktaş Periyot Neticesi Fenerbahçe Beko 67-50 Beşiktaş

Siyah-beyazlı ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda yalnızca bir kez şampiyonluk tattı.