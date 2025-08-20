Fenerbahçe Benfica maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Kerem Aktüroğlu oynayacak mı?

Devler Ligi'nin play-off etabı kapsamında bugün temsilcimiz Fenerbahçe bugün (20 Ağustos 2025 Çarşamba) Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, galibiyet alarak deplasmana avantajlı girmek istiyor. Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı iki maçın sonucunda galibiyet alırsa uzun bir aranın ardından tekrardan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Benfica maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ KADROSU

Benfica mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun'un sakatlığı bulunuyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi kadrosuna bildirilmeyen Cengiz Ünder ve Diego Carlos'da karşılaşmada oynamayacak.

Benfica tarafında ise Alexander Bah, Manu Silva ve Bruma sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - BENFİCA MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Benfica maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Milli futbolcunun, Fenerbahçe ile olan transfer görüşmelerinden dolayı karşılaşamada yedek olması bekleniyor.

FENERBAHÇE - BENFİCA İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Benfica tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ile Portekiz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ise sadece 2 galibiyet alabildi. İki takım arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 4 kere fileleri havalandırırken, Benfica ise 12 gol attı.