Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Karşılaşmaya kısa süre kaldı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de sezon arası başladı. Binlerce taraftar Fenerbahçe Benfica maçının yayınlandığı kanalı araştırdı.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Benfica maçı bugün 22.00'de karşılaşacak. 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yapan FB, son hazırlık karşılaşmasını Benfica ile yapacak.

Luz Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 22.00'de başlarken S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup eden FB bugün Benfica ile mücadele edecek. Maç sonrsaında Lizbon'da kalacak olan takım yarın İstanbul'a geri dönecek.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun yer aldı.