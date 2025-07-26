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 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Karşılaşmaya kısa süre kaldı

Süper Lig'de sezon arası devam ederken sarı lacivertli ekip bugün Benfica ile hazırlık maçı kapsamında karşılaşacak. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda belli oldu.

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Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Karşılaşmaya kısa süre kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 10:26

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de sezon arası başladı. Binlerce taraftar maçının yayınlandığı kanalı araştırdı.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Benfica maçı bugün 22.00'de karşılaşacak. 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yapan FB, son hazırlık karşılaşmasını Benfica ile yapacak.

Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Karşılaşmaya kısa süre kaldı

Luz Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 22.00'de başlarken ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup eden FB bugün Benfica ile mücadele edecek. Maç sonrsaında Lizbon'da kalacak olan takım yarın İstanbul'a geri dönecek.

Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Karşılaşmaya kısa süre kaldı

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun yer aldı.

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#Futbol
#süper lig
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#Fenerbahçe
#Aktüel
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