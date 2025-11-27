Fenerbahçe Ferençvaroş'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali

Kategoriler
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün (27 Kasım 2025 Perşembe) 5. hafta maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı gerçekleştirilecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Fenerbahçe Ferençvaroş'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusu araştırılmaya başlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer galibiyet ve beraberlik aldı. 7 puanla 15. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ferençvaroş karşısında galibiyet alırsa 10 puana ulaşacak. 10 puanla Fenerbahçe tur atlama yolunda büyük bir avantaj elde edecek.
Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde 10 puan toplayan 5 takımdan 3 tanesi bir sonraki tura yükselmeye hak kazanmıştı. Bu takımlar arasında Fenerbahçe'de bulunuyordu.
Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise sarı-lacivertlilerin tur atlama durumunda bir sonraki karşılaşmalar kritik rol oynayacak.
Football Meets Data verilerine göre Fenerbahçe'nin Ferençvaroş maçı öncesinde ilk 24'e girme ihtimali 97 olarak belirlendi. Sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girme ihtimalinin ise yüzde 29 olduğu belirtiliyor.
Bu durumda Ferençvaroş maçından alınacak olan galibiyet sarı-lacivertlilerin ilk 24 içerisinde yer almasını ve tur atlamasını garantileyebilir. Fenerbahçe'nin ilk 24 yolundaki rakiplerinin bugün aldığı puanlar kritik rol oynayacak.