18°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Ferençvaroş'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali

UEFA Avrupa Ligi kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe bugün Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe Ferençvaroş'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin ilk 24 ihtimali merak ediliyor.

Fenerbahçe Ferençvaroş'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali
Haber Merkezi
27.11.2025
14:25
27.11.2025
14:25

'nde bugün (27 Kasım 2025 Perşembe) 5. hafta maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında - Ferençvaroş maçı gerçekleştirilecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Fenerbahçe Ferençvaroş'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusu araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Ferençvaroş'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ilk 4 maçta 2 ve birer galibiyet ve aldı. 7 puanla 15. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ferençvaroş karşısında galibiyet alırsa 10 puana ulaşacak. 10 puanla Fenerbahçe tur atlama yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe Ferençvaroş'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde 10 puan toplayan 5 takımdan 3 tanesi bir sonraki tura yükselmeye hak kazanmıştı. Bu takımlar arasında Fenerbahçe'de bulunuyordu.

Beraberlik ve durumunda ise sarı-lacivertlilerin tur atlama durumunda bir sonraki karşılaşmalar kritik rol oynayacak.

Fenerbahçe Ferençvaroş'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali

FENERBAHÇE İLK 24 İHTİMALİ

Football Meets Data verilerine göre Fenerbahçe'nin Ferençvaroş maçı öncesinde ilk 24'e girme ihtimali 97 olarak belirlendi. Sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girme ihtimalinin ise yüzde 29 olduğu belirtiliyor.

Bu durumda Ferençvaroş maçından alınacak olan galibiyet sarı-lacivertlilerin ilk 24 içerisinde yer almasını ve tur atlamasını garantileyebilir. Fenerbahçe'nin ilk 24 yolundaki rakiplerinin bugün aldığı puanlar kritik rol oynayacak.

#uefa avrupa ligi
#ferencvaros
#mağlubiyet
#galibiyet
#Fenerbahçe
#Beraberlik
#Türk Takımı
#Aktüel
TGRT Haber
