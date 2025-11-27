Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

'Sarsılmaz' ABD pazarını sarstı! SAR9 Serisi zirvede

Türk savunma sanayisinin köklü markası Sarsılmaz, SAR9 serisiyle ABD'nin prestijli atıcılık yayınlarında kapak ve "haftanın tabancası" seçilerek uluslararası pazardaki gücünü bir kez daha tescilledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Sarsılmaz' ABD pazarını sarstı! SAR9 Serisi zirvede
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 14:35

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli gücü Sarsılmaz, uluslararası arenadaki etkinliğini her geçen gün artırıyor. ABD atıcılık dünyasının saygın yayınları, Türk devini mercek altına alarak performansına tam not verdi.

SARSILMAZ, ABD pazarındaki temsilcisi SAR USA ile bu hafta Amerikan atıcılık medyasının üç saygın yayınında yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu görünürlük, şirketin uluslararası arenadaki yükselişini ve global sektör medyasındaki etkisini bir kez daha teyit etti.

ABD’nin en büyük sivil silah pazarında giderek artan ilgi, hem SARSILMAZ mühendisliğine duyulan güveni pekiştiriyor hem de markanın pazar payını büyütmesi için güçlü bir zemin hazırlıyor.

'Sarsılmaz' ABD pazarını sarstı! SAR9 Serisi zirvede

'SAR9 SOCOM COMPACT' ÖNE ÇIKTI

Amerikan atıcılık dünyasının en prestijli yayınlarından Guns & Ammo, bu ay kapağında SAR9 SOCOM Compact modeline yer verdi. Yayında modelin tasarım anlayışı, teknik kabiliyetleri ve performans testleri detaylı şekilde ele alındı. SAR9 SOCOM Compact, modern tabanca segmentinde öne çıkan modeller arasında konumlandırıldı.

'Sarsılmaz' ABD pazarını sarstı! SAR9 Serisi zirvede

SAR9 SC GEN3 HAFTANIN TABANCASI OLDU

Haftanın ikinci büyük medya başarısı ise American Rifleman dergisinden geldi. Yayın, SAR9 SC Gen3 modelini “Haftanın Tabancası” seçti. Derginin hazırladığı video incelemede tabancanın kompakt yapısı, ergonomisi ve sunduğu yüksek performans vurgulandı. Video kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşarak önemli bir etkileşim aldı.

'Sarsılmaz' ABD pazarını sarstı! SAR9 Serisi zirvede

Aynı hafta içerisinde ABD’nin saygın yayın platformlarından RECOIL, SAR9 serisini mercek altına alan detaylı bir içerik yayımladı. Ateşli silahlar, taktik ekipmanlar ve atıcılık kültürü üzerine uzmanlaşmış RECOIL’in değerlendirmesi, SARSILMAZ’ın ürün çeşitliliğini, mühendislik gücünü ve kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımını öne çıkardı.

'Sarsılmaz' ABD pazarını sarstı! SAR9 Serisi zirvede

Bu üçlü medya görünürlüğü, SARSILMAZ’ın ABD pazarındaki marka bilinirliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda Türk ürünlerinin uluslararası rekabet gücüne güçlü bir referans oluşturdu.

'Sarsılmaz' ABD pazarını sarstı! SAR9 Serisi zirvede

1880’den bu yana faaliyet gösteren SARSILMAZ, Türkiye’nin en büyük özel sektör silah üreticilerinden biri olarak hem askeri hem de sivil segmentte geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. ABD pazarındaki temsilcisi SAR USA, merkezi Miami’de bulunan yapısıyla SARSILMAZ markasını Amerikalı kullanıcılarla buluşturuyor ve şirketin küresel büyüme stratejisinde kritik bir rol üstleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir asırlık rüya gerçek oldu! İşte Türkiye’nin KAAN’a giden tarihi yolu
Apple'ın "kuruluş belgesi" satılıyor! Sadece 3 sayfa ama değeri dudak uçuklatıyor
ETİKETLER
#savunma sanayi
#silah
#Sarsılmaz
#Abd Pazarı
#Guns & Ammo
#American Rifleman
#Recoil
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.