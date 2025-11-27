Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Barış Arduç final yapan Aşk ve Gözyaşı dizisi hakkında ilk kez konuştu

Hande Erçel ile partner olduğu Aşk ve Gözyaşı hakkında konuşan Barış Arduç, erken final kararına şaşırdığını belirtti. Eşi Gupse Özay hakkındaki sözleriyle beğeni toplayan Barış Arduç, Aşk ve Gözyaşı dizisinin erken final kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

27.11.2025
27.11.2025
27.11.2025 14:15

ile üçüncü kez partner olan , son dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın final olması hakkında ilk kez konuştu. Son olarak Dehşet Bey'in çekimlerini bitiren Barış Arduç, Aşk ve Gözyaşı dizisi hakkında konuştu.

BARIŞ ARDUÇ AŞK VE GÖZYAŞI'NIN ERKEN FİNAL KARARIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Barış Arduç arkadaşlarıyla gittiği mekanda muhabirlerin sorularını cevapladı. Arduç, Aşk ve Gözyaşı'nın erken final olmasıyla ilgili, "Olabiliyor öyle şeyler. Kimse formülünü bilmiyor. İnanarak giriyorsunuz bazen iyi oluyor. Seyircinin takdiri, hayırlısı diyelim" dedi.

Barış Arduç final yapan Aşk ve Gözyaşı dizisi hakkında ilk kez konuştu

BARIŞ ARDUÇ'A EŞİ GUPSE ÖZAY'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Kendisi gibi oyuncu olan ile evli olan Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde eşinin kendisi için; "Deniz manzaralı evde oturup da denize bakmamak" şeklindeki sözleri hakkında konuştu; "Karım ne diyorsa doğru demiştir" dedi.

Barış Arduç final yapan Aşk ve Gözyaşı dizisi hakkında ilk kez konuştu
ETİKETLER
#barış arduç
#gupse özay
#hande erçel
#diziler
#Aşk Ve Gözyaşı
#Entertainment
#Medya
