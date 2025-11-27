Barış Arduç final yapan Aşk ve Gözyaşı dizisi hakkında ilk kez konuştu

Hande Erçel ile üçüncü kez partner olan Barış Arduç, son dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın final olması hakkında ilk kez konuştu. Son olarak Dehşet Bey'in çekimlerini bitiren Barış Arduç, Aşk ve Gözyaşı dizisi hakkında konuştu.

BARIŞ ARDUÇ AŞK VE GÖZYAŞI'NIN ERKEN FİNAL KARARIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Barış Arduç arkadaşlarıyla gittiği mekanda muhabirlerin sorularını cevapladı. Arduç, Aşk ve Gözyaşı'nın erken final olmasıyla ilgili, "Olabiliyor öyle şeyler. Kimse formülünü bilmiyor. İnanarak giriyorsunuz bazen iyi oluyor. Seyircinin takdiri, hayırlısı diyelim" dedi.

BARIŞ ARDUÇ'A EŞİ GUPSE ÖZAY'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile evli olan Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde eşinin kendisi için; "Deniz manzaralı evde oturup da denize bakmamak" şeklindeki sözleri hakkında konuştu; "Karım ne diyorsa doğru demiştir" dedi.