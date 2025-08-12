Menü Kapat
Fenerbahçe Feyenoord CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

Fenerbahçe Feyenoord canlı yayın HD kalite ile şifresiz izlenebiliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, bu akşam Hollanda temsilcisi Feyenoord’u ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tur için sahasında mutlak galibiyet arayacak. Fenerbahçe Feyenoord yayın bilgileri açıklandı.

Fenerbahçe Feyenoord CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor
, Avrupa kupalarındaki 288. maçına bu akşam çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar oynadığı 287 karşılaşmada 113 galibiyet ve 113 mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE FEYENOORD CANLI İZLE

Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında Hollanda ekibi ile karşılaşacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs’ın yöneteceği müsabakada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakemlik görevlerini üstlenecek.

Hollanda’da oynanan ilk maçta 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyet alması halinde mücadele uzatmalara taşınacak. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise Feyenoord adını play-off turuna yazdıracak. Mücadele ’den canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Feyenoord maçı 11'leri şu şekildedir:

Fenerbahçe: İrfan Can, Semedo, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, Brown, Jhon Duran, En-Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Moussa, Sauer, Ueda

FENERBAHÇE FEYENOORD HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak karşılaşma EXXEN’den canlı yayınlanacak. EXXEN Spor aboneleri, mücadeleyi platform üzerinden şifresiz ve canlı takip edebilecek.

Türkiye’de karşılaşmanın yayın hakları yalnızca EXXEN’e ait. Fenerbahçe Feyenoord maçını izlemek isteyen futbolseverlerin EXXEN üyeliğine sahip olması gerekiyor. EXXEN, Fenerbahçe Feyenoord maçını canlı ve yüksek çözünürlükte futbolseverlere ulaştıracak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Feyenoord maçı Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, EXXEN aboneliği ile platform üzerinden maçı takip edebilecek. EXXEN Spor üyeliğine sahip kullanıcılar, Fenerbahçe Feyenoord maçını internet üzerinden canlı yayınla izleyebilecek. Maç, yalnızca platformun yayın programı dahilinde futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Mücadeleyi yurt dışında bazı kanallar şifresiz olarak yayınlayacak. Hollanda’da Ziggo Sport, Almanya’da DAZN, Avusturya’da Sportdigital Fussball, Brezilya’da NSports ve Gana’da StarTimes App üzerinden karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

Fenerbahçe Feyenoord maçını şifresiz veren kanallar:

  • Hollanda: Ziggo Sport
  • Almanya: DAZN
  • Avusturya: Sportdigital Fussball
  • Brezilya: NSports
  • Gana: StarTimes App
FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Fenerbahçe Feyenoord karşılaşması, Türkiye’de EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak. EXXEN Spor paketine sahip olan kullanıcılar, Fenerbahçe Feyenoord maçını internet bağlantısı olan tablet, telefon, bilgisayar ya da televizyon gibi birçok farklı cihazdan takip edebilecek.

EXXEN, karşılaşmayı yüksek çözünürlükte ve kesintisiz yayınla futbolseverlerle buluşturacak. Fenerbahçe Feyenoord maçını izlemek için platforma üye olmak ve ilgili spor paketini satın almak gerekiyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD KAÇAK BEDAVA MAÇ

Fenerbahçe Feyenoord maçını kaçak linklerden izlemek yasal değildir ve telif haklarını ihlal eder. Fenerbahçe Feyenoord kaçak maç link/linki gibi linklere tıklamak cihazlarınıza virüs bulaştırabilir. Bu tür yayınlar, hukuki yaptırımların yanı sıra cihazlara zarar verebilecek virüs ve zararlı yazılımlar da barındırabilir.

Karşılaşmanın Türkiye’deki resmi yayıncısı EXXEN’dir. En kaliteli, güvenilir ve kesintisiz yayını izlemek için EXXEN üzerinden Fenerbahçe Feyenoord maçını izleyebilirsiniz.

