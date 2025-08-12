Fenerbahçe Feyenoord CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına bu akşam çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar oynadığı 287 karşılaşmada 113 galibiyet ve 113 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs’ın yöneteceği müsabakada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakemlik görevlerini üstlenecek.

Hollanda’da oynanan ilk maçta 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyet alması halinde mücadele uzatmalara taşınacak. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise Feyenoord adını play-off turuna yazdıracak. Mücadele EXXEN’den canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Feyenoord maçı 11'leri şu şekildedir:

Fenerbahçe: İrfan Can, Semedo, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, Brown, Jhon Duran, En-Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Moussa, Sauer, Ueda

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak karşılaşma EXXEN’den canlı yayınlanacak. EXXEN Spor aboneleri, mücadeleyi platform üzerinden şifresiz ve canlı takip edebilecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Mücadeleyi yurt dışında bazı kanallar şifresiz olarak yayınlayacak. Hollanda’da Ziggo Sport, Almanya’da DAZN, Avusturya’da Sportdigital Fussball, Brezilya’da NSports ve Gana’da StarTimes App üzerinden karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

Hollanda: Ziggo Sport

Almanya: DAZN

Avusturya: Sportdigital Fussball

Brezilya: NSports

Gana: StarTimes App

Fenerbahçe Feyenoord karşılaşması, Türkiye’de EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak. EXXEN Spor paketine sahip olan kullanıcılar, Fenerbahçe Feyenoord maçını internet bağlantısı olan tablet, telefon, bilgisayar ya da televizyon gibi birçok farklı cihazdan takip edebilecek.

