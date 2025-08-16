Fenerbahçe Göztepe maçında kimler eksik? Muhtemel ilk 11 kadrosu

Trendyol Süper Lig'de serüven devam ediyor. Şampiyonluk yarışının kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu akşam FB - Göztepe maçı oynanacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugün oynanacak olan Fenerbahçe Göztepe maçı Gürsel Aksel Stadı'nda 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal olacak. Fenerbahçe'de sakatlığı uzun süren Mert Hakan Yandaş ve antrenman eksiği olan Rodrigo Becao bu akşam maçta forma giymeyecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş sürüyor. Bugün 21.30'da başlayacak olan karşılaşmada muhtemel ilk 11'ler şöyle:

GÖZTEPE: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, Nesyri