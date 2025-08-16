Menü Kapat
28°
Fenerbahçe Göztepe maçında kimler eksik? Muhtemel ilk 11 kadrosu

Göztepe ile Fenerbahçe, bugün Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip oluyor. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala Fenerbahçe Göztepe maçında eksik olan isimler araştırıldı. Sakat, cezalı olan futbolcular belli oldu.

Fenerbahçe Göztepe maçında kimler eksik? Muhtemel ilk 11 kadrosu
Trendyol 'de serüven devam ediyor. Şampiyonluk yarışının kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu akşam FB - maçı oynanacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugün oynanacak olan Göztepe maçı 'nda 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal olacak. Fenerbahçe'de sakatlığı uzun süren ve antrenman eksiği olan bu akşam maçta forma giymeyecek.

Fenerbahçe Göztepe maçında kimler eksik? Muhtemel ilk 11 kadrosu

FENERBAHÇE GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş sürüyor. Bugün 21.30'da başlayacak olan karşılaşmada muhtemel ilk 11'ler şöyle:

GÖZTEPE: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, Nesyri

Fenerbahçe Göztepe maçını hangi kanal veriyor? Maçın oynanacağı stadyum belli oldu
