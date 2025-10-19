Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? FB Fatih Karagümrük maçına saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın hakem kadrosu ve yayın bilgileri belli oldu.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Yapılan duyuruya göre Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Anıl USta ve Samet Çavuş yapacak. Dördüncü hakem olarak Melih Kurt'un görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin, AVAR'da ise Hakan Yemişken oturacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan topladı. maç eksiği ile 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan kesin bir 3 puan alarak, Galatasaray ve Trabzonspor ile olan farkı kapatmayı hedefliyor.

Fatih Karagümrük ise bu sezon 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 7 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük 3 puanla son sırada yer alıyor.

