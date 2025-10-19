Menü Kapat
Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? FB Fatih Karagümrük maçına saatler kaldı

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı nereden izleneceği belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında bugün oynanacak olan mücadeleye geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor. Karşılaşmanın yayın detayları duyuruldu.

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? FB Fatih Karagümrük maçına saatler kaldı
Trendyol 'de bugün , ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın hakem kadrosu ve yayın bilgileri belli oldu.

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? FB Fatih Karagümrük maçına saatler kaldı

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Yapılan duyuruya göre Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Anıl USta ve Samet Çavuş yapacak. Dördüncü hakem olarak Melih Kurt'un görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin, AVAR'da ise Hakan Yemişken oturacak.

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? FB Fatih Karagümrük maçına saatler kaldı

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan topladı. maç eksiği ile 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan kesin bir 3 puan alarak, Galatasaray ve Trabzonspor ile olan farkı kapatmayı hedefliyor.

Fatih Karagümrük ise bu sezon 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 7 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük 3 puanla son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? FB Fatih Karagümrük maçına saatler kaldı

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını taraftarlar beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

