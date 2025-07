Fenerbahçe Lazio nerede oynanacak? Biletlerin tamamı satıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Lazio ile özel bir maç oynayacak. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu öncesi son hazırlık sınavı olacak.

FENERBAHÇE LAZİO NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki özel maç, İstanbul’da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Chobani Stadyumu, sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Maç öncesi biletlerin neredeyse tamamının satıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE LAZİO SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki hazırlık maçı, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Lazio maçını S Sport Plus’tan canlı izlemek isteyenlerin öncelikle S Sport Plus kullanıcısı olması gerekiyor. S Sport Plus kullanıcısı olmayanlar Fenerbahçe Lazio maçını şifresiz izleyemeyecek.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇINI TELEVİZYON VERECEK Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe’nin Lazio ile oynayacağı özel maç, S Sport Plus kanalından canlı olarak televizyonda yayınlanacak. Futbolseverler, S Sport Plus üzerinden Fenerbahçe Lazio maçını canlı izleyebilecek ve Fenerbahçe’nin İtalyan temsilcisi karşısındaki performansını anbean edebilecek.