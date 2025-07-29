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 | TGRT Haber

Fenerbahçe Lazio nerede oynanacak? Biletlerin tamamı satıldı

Fenerbahçe Lazio maçının nerede, hangi statta oynanacağı açıklandı. Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Fenerbahçe, özel maçta İtalya’nın güçlü ekiplerinden Lazio’yu ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon öncesi hazırlık döneminde oynadığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekerken, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu öncesinde son provasını Lazio karşısında yapacak. İşte Fenerbahçe Lazio maçı detayları…

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Fenerbahçe Lazio nerede oynanacak? Biletlerin tamamı satıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 23:05

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi ile özel bir maç oynayacak. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin eleme turu öncesi son hazırlık sınavı olacak.

FENERBAHÇE LAZİO NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki özel maç, İstanbul’da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Chobani Stadyumu, sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Maç öncesi biletlerin neredeyse tamamının satıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Lazio nerede oynanacak? Biletlerin tamamı satıldı

FENERBAHÇE LAZİO SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki , 30 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak ve kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Lazio maçını S Sport Plus’tan canlı izlemek isteyenlerin öncelikle S Sport Plus kullanıcısı olması gerekiyor. S Sport Plus kullanıcısı olmayanlar Fenerbahçe Lazio maçını şifresiz izleyemeyecek.

Fenerbahçe Lazio nerede oynanacak? Biletlerin tamamı satıldı

FENERBAHÇE LAZİO MAÇINI TELEVİZYON VERECEK Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe’nin Lazio ile oynayacağı özel maç, S Sport Plus kanalından canlı olarak televizyonda yayınlanacak. Futbolseverler, S Sport Plus üzerinden Fenerbahçe Lazio maçını canlı izleyebilecek ve Fenerbahçe’nin İtalyan temsilcisi karşısındaki performansını anbean edebilecek.

Fenerbahçe Lazio nerede oynanacak? Biletlerin tamamı satıldı
ETİKETLER
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#UEFA Şampiyonlar Ligi
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#İtalyan Futbolu
#Aktüel
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