Fenerbahçe Lazio nerede oynanacak? Biletlerin tamamı satıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Lazio ile özel bir maç oynayacak. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu öncesi son hazırlık sınavı olacak.
Fenerbahçe ile Lazio arasındaki özel maç, İstanbul’da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Chobani Stadyumu, sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Maç öncesi biletlerin neredeyse tamamının satıldığı belirtildi.
Fenerbahçe ile Lazio arasındaki hazırlık maçı, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Lazio maçını S Sport Plus’tan canlı izlemek isteyenlerin öncelikle S Sport Plus kullanıcısı olması gerekiyor. S Sport Plus kullanıcısı olmayanlar Fenerbahçe Lazio maçını şifresiz izleyemeyecek.
Fenerbahçe’nin Lazio ile oynayacağı özel maç, S Sport Plus kanalından canlı olarak televizyonda yayınlanacak. Futbolseverler, S Sport Plus üzerinden Fenerbahçe Lazio maçını canlı izleyebilecek ve Fenerbahçe’nin İtalyan temsilcisi karşısındaki performansını anbean edebilecek.