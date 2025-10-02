Fenerbahçe Nice maçını anlatacak spiker açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, grup aşamasının ikinci haftasında sahasında Nice’i konuk edecek.

FENERBAHÇE NİCE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca Tabii platformu üzerinden de canlı ve ücretsiz şekilde izlenebilecek.

Heyecan dolu geçmesi beklenen müsabaka, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki durumunu belirleme açısından büyük önem taşıyor. İlk haftada Dinamo Zagreb karşısında mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez taraftarı önünde sahaya çıkacak. TRT 1’in şifresiz yayını sayesinde karşılaşma Türkiye genelinde geniş kitleler tarafından takip edilebilecek.

FENERBAHÇE NİCE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Fenerbahçe Nice maçında mikrofon başında görev alacak spiker belli oldu. Karşılaşmayı deneyimli spor spikeri Onur Şahin anlatacak. Yayın esnasında maçın tüm heyecanını aktaracak olan Onur Şahin’e, saha kenarındaki röportajları ile muhabir Doruk Tecimer eşlik edecek.

Onur Şahin, bugüne kadar birçok önemli mücadelede görev aldı. Fenerbahçe Nice karşılaşmasında da seyirciler, TRT ekranlarından onun anlatımıyla maçı takip edecek. Yayında maç öncesi ve sonrası röportajları Doruk Tecimer yaparken, saha içi gelişmeler de izleyicilere aktarılacak.

FENERBAHÇE NİCE SPİKERİ ONUR ŞAHİN KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Onur Şahin, spor basınının deneyimli spikerleri arasında yer alıyor. Mesleki kariyerine stajyerlik yaparak başlayan Şahin, ilk profesyonel adımlarını Show TV Spor Servisi’nde attı. Daha sonra Lig TV’ye (beIN Sports) transfer oldu ve 2010 yılında 35’in üzerinde maç anlatarak futbolseverlerin dikkatini çekti. Anadolu deplasmanlarında sıkça görev alan Onur Şahin, sesiyle geniş bir kitleye ulaştı.

2018 yılı Aralık ayında TRT Spor’a transfer olan Onur Şahin, halen burada görev yapmaktadır. Süper Lig, Avrupa kupaları ve milli maçlarda spikerlik yapan Şahin, enerjik ve tarafsız anlatımıyla bilinmektedir. Hangi takımı tuttuğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.