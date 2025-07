Fenerbahçe Portekiz kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isim kadroya alınmadı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 14-27 Temmuz tarihlerinde Portekiz'de kamp yapacak. Sarı-lacivertliler kamp süreci kapsamında Portimonense, UD Leiria, Ittihad FC ve Benfica ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından Portekiz kamp kadrosunda yer alan isimleri açıkladı. Kamp kadrosunun açıklanmasının ardından Talisca neden yok sorusu gündeme geldi.

FENERBAHÇE PORTEKİZ KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Portekiz kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

TALİSCA NEDEN YOK?

Sarı-lacivertlilerin Portekiz kamp kadrosunda Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde oynanan Fatih Karagümrük hazırlık maçında sakatlandığı için yer almadı.

Fenerbahçe tarafından açıklanan bilgilere göre Talisca'ya yapılan sağlık kontrollerinde arda adale yaralanması tespit edildi. Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"