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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Portekiz kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isim kadroya alınmadı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yapacak. Fenerbahçe Portekiz kamp kadrosu belli oldu. Kadronun açıklanmasının ardından sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Talisca'nın yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Talisca neden yok sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

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Fenerbahçe Portekiz kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isim kadroya alınmadı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:02

, hazırlıkları kapsamında 14-27 Temmuz tarihlerinde Portekiz'de kamp yapacak. Sarı-lacivertliler kamp süreci kapsamında Portimonense, UD Leiria, Ittihad FC ve Benfica ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından Portekiz kamp kadrosunda yer alan isimleri açıkladı. Kamp kadrosunun açıklanmasının ardından Talisca neden yok sorusu gündeme geldi.

Fenerbahçe Portekiz kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isim kadroya alınmadı

FENERBAHÇE PORTEKİZ KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Portekiz kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

Fenerbahçe Portekiz kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isim kadroya alınmadı

TALİSCA NEDEN YOK?

Sarı-lacivertlilerin Portekiz kamp kadrosunda , geçtiğimiz günlerde oynanan Fatih Karagümrük hazırlık maçında sakatlandığı için yer almadı.

Fenerbahçe tarafından açıklanan bilgilere göre Talisca'ya yapılan sağlık kontrollerinde arda adale yaralanması tespit edildi. Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

ETİKETLER
#yeni sezon
#anderson Talisca
#Fenerbahçe
#Sakatlık
#Transferler
#Portekiz Kampı
#Aktüel
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