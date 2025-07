Fenerbahçe Portimonense maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Portekiz'de sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçına çıkıyor

Yeni sezon çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, bugün ilk maçına çıkacak. Karşılaşmada Mourinho forma verirse yeni transferler John Duran ve Archie Brown ilk kez forma giyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Portimonse maçı hangi kanalda, nereden izleneceği belli oldu.

FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Portimonense maçı açıklanan bilgilere göre bugün (17 Temmuz 2025 Perşembe) saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekiz kampı kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının tamamı ise şöyle:

17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica

FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Portekiz'in Abufeira şehrinde bulunan Estadio Municipal de Albufeira'da oynanacak olan Fenerbahçe - Portimonense maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekiz kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef EnNesyri, Cenk Tosun."