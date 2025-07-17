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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Portimonense maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Portekiz'de sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçına çıkıyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Fenerbahçe, Portekiz 2. Lig ekiplerinden Portimonense ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Portimonense maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Taraftarların Fenerbahçe - Portimonense maçını nereden izleyebilecekleri duyuruldu.

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Fenerbahçe Portimonense maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Portekiz'de sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:10

Yeni sezon çalışmalarına teknik direktör liderliğinde Portekiz'de devam eden , bugün ilk maçına çıkacak. Karşılaşmada Mourinho forma verirse yeni transferler John Duran ve Archie Brown ilk kez forma giyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Portimonse maçı hangi kanalda, nereden izleneceği belli oldu.

Fenerbahçe Portimonense maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Portekiz'de sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçına çıkıyor

FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Portimonense maçı açıklanan bilgilere göre bugün (17 Temmuz 2025 Perşembe) saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekiz kampı kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının tamamı ise şöyle:

17 Temmuz 2025

  • Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025

  • Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025

  • Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025

  • Fenerbahçe - Benfica
Fenerbahçe Portimonense maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Portekiz'de sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçına çıkıyor

FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Portekiz'in Abufeira şehrinde bulunan Estadio Municipal de Albufeira'da oynanacak olan Fenerbahçe - Portimonense maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekiz kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef EnNesyri, Cenk Tosun."

ETİKETLER
#transfer
#jose mourinho
#hazırlık maçı
#İstanbul
#Fenerbahçe
#Portimonense
#Aktüel
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