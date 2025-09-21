Fenerbahçe seçim oy farkı ve sayıları 2025! Oy verme işlemi sona erdi

Bugün gerçekleşen FB başkanlık seçiminde oy verme süreci tamamlandı. Saat 17:00 itibariyle oylama sona ererken sandıklar açılıyor.

FENERBAHÇE SEÇİM OY FARKI 2025

Bugün yapılan başkanlık seçiminde toplamda 24.800 kişi oy kullandı. Sandıklarda oy verme işlemleri 17.00'de sona ererken sayımlar başladı. Şu an için sandıkların sayımları devam ederken oy farkları duyurulmadı. Kısa süre sonra oy sayımının tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE SEÇİM OY SAYILARI 2025

Fenerbahçe başkanlık seçiminde toplamda 24.800 oy kullanıldığı açıklandı. 24.800 kongre üyesi oy verme işlemlerini tamamlarken sayım işlemlerine başlanıyor. Sandıklar açılırken oylar sayılmaya başlandı. Şu an için net sandık oy sonuçları duyurulmazken bekleyiş devam ediyor. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe seçim oy sayılarının duyurulması bekleniyor.

Adaylardan biri olan Saran, "Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak. Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız." ifadelerini kullanmıştı.