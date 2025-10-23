Fenerbahçe Stuttgart maç sonucu kaç kaç? Üst üste 2. Zafer

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 3. haftasında Fenerbahçe ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe’ye galibiyeti kazandıran golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.

Bu sonucun ardından Avrupa Ligi’nde arka arkaya ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 6’ya çıkardı ve 11. sıraya yerleşti.

Peş peşe ikinci mağlubiyetini yaşayan Stuttgart ise 3 puanla 25. sırada kaldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup etabının 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına konuk olacak.

Stuttgart ise Feyenoord’u kendi sahasında misafir edecek.