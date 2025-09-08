Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
26°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Tranbzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatı gündemde

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçları kapsamında 14 Eylül 2025 Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başladı. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletlerinin fiyatları da gündeme geldi.

Fenerbahçe Tranbzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatı gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 14:13

Milli aranın ardından 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta karşılaşmaları kapsamında , Kadıköy'de ile karşı karşıya gelecek. 14 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu.

Fenerbahçe Tranbzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatı gündemde

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Sarı-lacivertli kulüp genel olarak biletleri karşılaşma tarihinden 3-4 gün önce satışa çıkartıyor. Bu kapsamında Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletlerinin 10 Eylül 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Bilet satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihin net olarak belli olması bekleniyor.

Fenerbahçe Tranbzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatı gündemde

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe - Trabzonspor maç biletlerinin satış duyurusu henüz yapılmadığı için karşılaşmanın da açıklanmadı. İlerleyen günlerde yapılacak olan bilet satış duyurusuyla birlikte, fiyatların da belli olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig kapsamında en son Kadıköy'de oynadığı Kocaelispor maçının fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL
