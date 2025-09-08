Fenerbahçe Tranbzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatı gündemde

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 14 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Sarı-lacivertli kulüp genel olarak biletleri karşılaşma tarihinden 3-4 gün önce satışa çıkartıyor. Bu kapsamında Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletlerinin 10 Eylül 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Bilet satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihin net olarak belli olması bekleniyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe - Trabzonspor maç biletlerinin satış duyurusu henüz yapılmadığı için karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklanmadı. İlerleyen günlerde yapılacak olan bilet satış duyurusuyla birlikte, fiyatların da belli olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig kapsamında en son Kadıköy'de oynadığı Kocaelispor maçının fiyatları ise şöyle olmuştu: