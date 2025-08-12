Fenerbahçe tur atladı mı Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Feyenoord'u konuk etti.

Fenerbahçe, rövanş maçına baskılı bir başlangıç yaptı ve ilk yarıda üstünlüğü ele geçirdi. Szymanski'nin etkili pasları ve yeni transferlerin performansı dikkat çekti.

FENERBAHÇE TUR ATLADI MI?

Fenerbahçe, bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi ve Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk maçı Benfica'nın kazanması, eşleşmenin heyecanını artırıyor.

Sarı lacivertliler, play-off turunda da aynı performansı sergileyerek Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.