Fenerbahçe Türk Telekom maç skoru kaç kaç? Üst üste 4 galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom’u ağırladı. Sarı-lacivertliler maçı 92-84 üstünlükle tamamladı.

Bu neticenin ardından sarı-lacivertli ekip, ligdeki 4. zaferini elde ederken, Türk Telekom ise 4. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı tempoyla başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 33-25, devreyi ise 60-43 önde kapattı.

Üçüncü periyotta farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler, 77-58’lik skorla son bölüme önde girdi.

Maçın son kısmında Türk Telekom farkı azaltmaya çalışsa da, sarı-lacivertli oyuncular farkın kapanmasına fırsat tanımadı.

Türk Telekom’da Kyle Allman 21 sayı, 4 asistle öne çıkarken Fenerbahçe’de en fazla skor üreten oyuncu 14 sayı, 4 ribaund ile Tarık Biberovic oldu.