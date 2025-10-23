Menü Kapat
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Stuttgart galibiyeti sonrası sıralama değişti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart'ı yenerek 3 puanı hanesine ekledi ve grupta da üst basamaklara çıktı.

'nin 3. haftasında , ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele Chobani Stadyumu'nda gerçekleşti.

19.45'te başlayan heyecan verici karşılaşmada Jakob Kehlet düdüğü çaldı.

Fenerbahçe maçın 31. dakikasında Milan Skriniar'a ceza sahasında yapılan faul sonrası hakkı kazandı.

Kerem Aktürkoğlu penaltıyı ağlara göndererek sarı-lacivertli ekibi Stuttgart karşısında 1-0 öne taşıdı.

Maç bu skorla tamamlanırken Fenerbahçe önemli bir 3 puana ulaştı.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KAÇINCI SIRADA?

Dinamo Zagreb mağlubiyeti sonrası evinde oynadığı art arda iki maçtan 6 puan çıkaran Fenerbahçe değerli bir aşama katetti.

Önce Nice şimdi de Stuttgart galibiyetlerinin ardından temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 11. sırada bulundu.

