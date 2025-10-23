Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Stuttgart galibiyeti sonrası sıralama değişti

Kategoriler
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadele Chobani Stadyumu'nda gerçekleşti.
19.45'te başlayan heyecan verici karşılaşmada Jakob Kehlet düdüğü çaldı.
Fenerbahçe maçın 31. dakikasında Milan Skriniar'a ceza sahasında yapılan faul sonrası penaltı hakkı kazandı.
Kerem Aktürkoğlu penaltıyı ağlara göndererek sarı-lacivertli ekibi Stuttgart karşısında 1-0 öne taşıdı.
Maç bu skorla tamamlanırken Fenerbahçe önemli bir 3 puana ulaştı.
Dinamo Zagreb mağlubiyeti sonrası evinde oynadığı art arda iki maçtan 6 puan çıkaran Fenerbahçe değerli bir aşama katetti.
Önce Nice şimdi de Stuttgart galibiyetlerinin ardından temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 11. sırada bulundu.