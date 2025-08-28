Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne mi düştü? Avrupa’da hangi ligde oynayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica’a ile kozlarını paylaştı.

İstanbul'daki 0-0'lık ilk maçın rövanşında Estadio de Luz'da oynanan zorlu müsabakada Sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği tek golle kaybeden taraf oldu.

Mücadelenin 79 ve 82. dakikalarında gördüğü iki sarı kartın ardından Talisca, oyundan atıldı.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ’NE Mİ DÜŞTÜ?

Bu sonucun ardından Benfica Şampiyonlar Ligi’ne devam eden taraf oldu.

Öte yandan Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi aşamasına düştü.

29 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimiyle Sarı lacivertli takımın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.