Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na kaçıncı turda katılacak? ZTK’da 1. Tur kurası çekildi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK’da 1. Eleme turu kuraları çekildi.Heyecanla beklenen maçlar için bekleyiş sürerken FB ZTK’da neden yok merak edildi. TFF’den gelen açıklamaya göre kura eşleşmeleri de belli oldu.

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NA KAÇINCI TURDA KATILACAK 2025?

Süper Lig’de mücadelesine devam eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda doğrudan grup aşamasında dahil olacak. Avrupa’da mücadele eden takımlar ZTK’da grup aşamasında dahil olurken grup aşaması 1. Maçları 23-24-25 Aralık’ta oynanacak. İkinci maçlar 13-14-15, üçüncü maçlar 3-4-5 Şubat, dördüncü maçlar 3-4-5 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE ZTK KURASINDA NEDEN YOK?

Avrupa’da mücadele eden takımlar Türkiye Kupası’nda eleme turlarını geçerek direkt olarak grup aşamasında dahil oluyor. Samsunspor, Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ZTK mücadelesine grup aşamalarında katılacak. İlk tur eleme eşleşmeleri belli olurken sarı lacivertli grup aşamasında dahil olacak.

ZTK 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ 2025

Güzide Gebzespor - Bulvarspor

İnkılapFutbolKulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kırklarelispor - Galataspor

Arnavutköy Belediyespor - Beykoz İshaklıspor

Bartınspor - Anadolu Üniversitesi

Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu

Sinopspor - Orduspor 1967

Bulancakspor - Artvin Hopaspor

Erbaaspor - Tokat Belediyespor

Polatlı 1926 - Çankaya

Bingölspor - Mardinspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor

Çankırı Futbol - Ankara Demirspor

Çayeli Yıldızspor - Şiranspor

Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor

1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor

Kurtalanspor - Şanlıurfaspor

12 Bingölspor - Mardin 1969

Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor

Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor

Muşspor - Şırnak Petrolspor

Bozokspor - Fatsa Belediyespor

Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor

Diyarbekirspor - Bitlis 1916

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kilis Belediyespor

Bursaspor - Söğütspor

Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor

Kahta 02 - İskenderunspor

Erciyes 38 - Türk Metal 1963

Edirnespor - Somaspor

Karaman FK - Kapadokyaspor

Kestel Çilekspor - Uşakspor

Dersimspor - Adanaspor

Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyespor

Alanya 1221 - Muğlaspor

Aliağa Futbol - İnegöl Kafkasspor

Oğuzhanspor - Kepezspor

Fethiyespor - Söke 1970

Bucaspor - İzmir Çoruhlu FK

Yalova FK - Bursa Nilüferspor

Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor FK

Bursa Yıldırımspor - Altay

Bornova 1877 - Afyonspor

Isparta 32 - Kırşehir Futbol

Denizli İY - Nazillispor