Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na kaçıncı turda katılacak? ZTK’da 1. Tur kurası çekildi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK’da 1. Eleme turu kuraları çekildi.Heyecanla beklenen maçlar için bekleyiş sürerken FB ZTK’da neden yok merak edildi. TFF’den gelen açıklamaya göre kura eşleşmeleri de belli oldu.
Süper Lig’de mücadelesine devam eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda doğrudan grup aşamasında dahil olacak. Avrupa’da mücadele eden takımlar ZTK’da grup aşamasında dahil olurken grup aşaması 1. Maçları 23-24-25 Aralık’ta oynanacak. İkinci maçlar 13-14-15, üçüncü maçlar 3-4-5 Şubat, dördüncü maçlar 3-4-5 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
Avrupa’da mücadele eden takımlar Türkiye Kupası’nda eleme turlarını geçerek direkt olarak grup aşamasında dahil oluyor. Samsunspor, Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ZTK mücadelesine grup aşamalarında katılacak. İlk tur eleme eşleşmeleri belli olurken sarı lacivertli grup aşamasında dahil olacak.
Güzide Gebzespor - Bulvarspor
İnkılapFutbolKulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kırklarelispor - Galataspor
Arnavutköy Belediyespor - Beykoz İshaklıspor
Bartınspor - Anadolu Üniversitesi
Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu
Sinopspor - Orduspor 1967
Bulancakspor - Artvin Hopaspor
Erbaaspor - Tokat Belediyespor
Polatlı 1926 - Çankaya
Bingölspor - Mardinspor
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor
Çankırı Futbol - Ankara Demirspor
Çayeli Yıldızspor - Şiranspor
Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor
1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor
Kurtalanspor - Şanlıurfaspor
12 Bingölspor - Mardin 1969
Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor
Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor
Muşspor - Şırnak Petrolspor
Bozokspor - Fatsa Belediyespor
Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor
Diyarbekirspor - Bitlis 1916
Kahramanmaraş İstiklalspor - Kilis Belediyespor
Bursaspor - Söğütspor
Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor
Kahta 02 - İskenderunspor
Erciyes 38 - Türk Metal 1963
Edirnespor - Somaspor
Karaman FK - Kapadokyaspor
Kestel Çilekspor - Uşakspor
Dersimspor - Adanaspor
Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyespor
Alanya 1221 - Muğlaspor
Aliağa Futbol - İnegöl Kafkasspor
Oğuzhanspor - Kepezspor
Fethiyespor - Söke 1970
Bucaspor - İzmir Çoruhlu FK
Yalova FK - Bursa Nilüferspor
Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor FK
Bursa Yıldırımspor - Altay
Bornova 1877 - Afyonspor
Isparta 32 - Kırşehir Futbol
Denizli İY - Nazillispor